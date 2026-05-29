物理防護+定期反針孔偵測 環境部宣布公廁防偷窺機制

環境部長彭啓明表示，將制定新的公廁指引來防範廁所偷拍，以達到「安心如廁」目標。（記者吳柏軒攝）

近期醫美診所的隱藏針孔偷拍事件導致人人自危，而公共廁所亦是偷拍熱點，環境部今（29日）發表11處特色公廁設計成果，並宣布未來「公廁防偷窺」相關指引，包含要拉高門板、降低門縫，以及定期反針孔偵測等，要提高如廁環境與隱私安全，預計下半年公布、明年納入特優公廁必要項目。

環境部長彭啓明表示，近期有醫美場所偷拍事件，而廁所偷拍也時有所聞，強調「安心如廁是人民基本權利」，將制定「公廁防偷窺」設計的相關指引，並納入特優級廁所的必要條件；環境部環境管理署組長林憶芳補充，透過物理防護跟明亮設計，從源頭杜絕偷窺死角，包含通風孔高度200公分以上、室內亮度須達300流明，以及隔間板及門板高度230公分以上、廁間從地面到天花板無透空，還有鏡子不得正對小便器等。

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而針對針孔攝影機防範，林憶芳說，將要求公廁管理人每月至少1次反針孔偵測，高人流場域還要增加頻率，日常巡檢也將天花板、廁間、馬桶等納入針孔檢查，巡查有無孔洞、移動痕跡、加掛物品、不明反光等，也制定SOP以及民眾通報機制，讓惡意無所遁形。

彭啓明說，未來公廁有無反針孔偵測，將納入特優級廁所的評鑑項目，希望引導公私部門一起提升品質，達成安心如廁的標配。林憶芳表示，預計下半年推出防偷窺指引並告知各公廁的目的事業主管機關，明年正式納入公廁評鑑項目。

環境部宣布新的公廁防偷窺指引，包含廁間的設計要拉高門板、隔間的天花板到地板無縫隙，從物理設計杜絕偷窺死角。（記者吳柏軒攝）

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