嘉縣永慶高中翁少宸繁星錄取成大醫 創校史紀錄

永慶高中校長郭春松恭喜翁少宸錄取成大醫學系。（永慶高中提供）

今年大學繁星推薦第八學群第二階段成績放榜，嘉義縣立永慶高中學測成績優異、在校成績排名第一的翁少宸，通過國立成功大學醫學系第二階段篩選，成為創校以來首位透過繁星推薦錄取醫學系的學生，而翁少宸也透過個人申請，錄取中國醫藥大學醫學系。

翁少宸得知錄取成大醫學系，感到驚訝又開心，未來面對高度專業的醫學訓練，難免會擔心自己是否能勝任，提醒自己保持謙卑，帶著敬慎的心迎接下一階段的學習。

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翁少宸的母親是社工，長期陪伴與關懷弱勢族群，讓他從小便理解社會的需要，社團活動到家扶中心進行參訪時感受到助人的意義，確立報考醫學系的志向，希望能透過醫療專業，具備幫助他人的能力，為有需要的人帶來支持與希望。

翁少宸分享讀書方法，在課前先預習把老師即將教授的內容，課堂上專心聽講，釐清不懂的地方，盡量在當天把老師教授的內容理解、吸收，學習不該是臨時抱佛腳，而是每天把該讀該學的功課用心完成。

翁少宸也投入各項活動，曾擔任「永慶高中大使團」團長，協助接待外賓、推動國際交流，參與偏鄉服務學習營隊與國小生體驗營的籌辦工作，遠赴日本參加「2025亞洲化學教育國際研討會」發表論文，他認為時間做好管理，能讓讀書更有效率，讓活動參與更有意義。

翁少宸表示，就讀永慶高中是正確的決定，學校提供良好學習環境，給予豐富的課外活動與展現自己的舞台，在課程、活動、服務與交流中，練習與人合作、溝通表達、承擔責任，培養面對未來的能力。

他說，最重要的學習態度是「堅持」，不要因挫折或壓力就放棄，只要方向確定，一步一步往前，最終就能達成目標。

翁少宸表示，理想的醫師不只是讀病歷、看診、做治療，是能夠同理病人的處境，理解家屬的焦慮，並在醫療專業外建立良好的溝通與信任，期待自己未來具備專業能力，也能成為一位有溫度、能傾聽、能陪伴的醫者，為台灣醫療盡力。

永慶高中校長郭春松表示，翁少宸在課業上自律穩定，在活動參與、服務學習與國際交流展現領導力、責任感與關懷他人的特質。錄取成大醫學系，不只是個人努力的成果，也是永慶高中重視適性發展、多元學習與品格培養的具體展現。

翁少宸（中）感謝師長指導。（永慶高中提供）

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