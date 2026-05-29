三總澎湖分院昨停電 台電澎湖區處協助技術支援

三總澎湖分院大停電，經查為2樓電力匯流排故障所致。（三總澎湖分院提供）

三總澎湖分院昨（28）日下午突然大範圍停電，緊急啟動備用發電系統因應，避免影響病患就醫需求，並派員進行檢修，發現是2樓電力匯流排使用年久且潮濕造成燒燬，已委託廠商緊急採購，台電澎湖區營業處第一時間也派員前往協助搶修，今（29）日再度派員協助院方技術調度。

據了解，昨日下午2時5分，三總澎湖分醫院發生大範圍停電事件，經緊急搶修下午4時30分大樓北側完全復電，下午5時40分大樓南側逐層復電，經查為2樓電力匯流排使用年久且潮濕造成燒毀，目前備援系統可支援供電，不影響醫療服務，已委請廠商緊急採購料件汰換，同時感謝台電的全面協助及故障排查。

請繼續往下閱讀...

針對三總澎湖分院大樓昨日發生停電事件，營業處當日下午3時接獲通報後，即於第一時間派員趕赴現場與院方共同會勘。經查確認停電主因為分院內部設備故障所致，台電澎湖區營業處供電線路一切正常。

為確保病患權益與醫療院所電力穩定，晚間區處主管及技術團隊再度抵達現場，向三總澎湖分院胡曉峯院長表達關切，並積極提供技術調度與協處建議。

此次停電雖屬用戶內部設備故障，但基於維護離島醫療用電安全，澎湖區處今日上午另指派專業檢驗人員前往三總澎湖分院，全力協助院方檢視各項電力設備，確保用電安全。

台電澎湖區處針對三總澎湖分院停電，多次派員前往技術支援。（台電澎湖區處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法