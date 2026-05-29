太美了！中山大學發現新種魚 致敬原民紋面命名「紋面韌鰕虎」

中山大學特聘教授廖德裕（左）與博士生莊維誠（右），近日發表新種魚類「紋面韌鰕虎」，命名靈感來自台灣原住民的紋面文化。（中山大學提供）

中山大學現借調擔任國研院海洋中心主任的特聘教授廖德裕，與博士生莊維誠近日發表新種魚類「紋面韌鰕虎（Lentipes ptasan）」，靈感來自已走入歷史的台灣原住民紋面文化，讓此文化遺產透過不同的方式延續。

莊維誠表示，研究團隊2019年赴菲律賓民答那峨南部採集時，注意到該物種具備明顯特殊性。雄魚臉部具有兩道明顯深色線條，外觀近似台灣原住民族紋面圖樣，吻鼻部呈藍色，臀鰭基部則具有較寬的褐色縱帶；繁殖期間，身體中段會出現一道由背部延伸至腹部的垂直棕色寬帶，也是該物種在野外最具辨識度的特徵之一。雌魚則於泄殖腔周圍具有橘紅色斑塊。

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莊維誠指出，採用太魯閣族語「ptasan」作為種名，象徵對原住民族文化的致敬。不僅如此，類似的紋面文化在菲律賓原住民族中同樣存在，而該物種的分布範圍恰好橫跨台灣與菲律賓，因此「紋面」一名不僅呼應外觀特徵，也具有文化與生物地理上的雙重意涵。

廖德裕說明，「紋面韌鰕虎」為首個以台灣作為模式產地發表的韌鰕虎物種，使台灣已知的韌鰕虎種類增至7種。其分布範圍涵蓋台灣北部至菲律賓民答那峨島南部之間的獨立溪流上游，展現跨島嶼的分布特性。

「紋面韌鰕虎」與目前列為台灣保育類的棘鱗韌鰕虎外觀上高度相似。廖德裕強調，研究團隊透過多項特徵比對分析後，發現除花紋外，紋面韌鰕虎雄魚具有明顯突出的上唇、較少的前上頜齒數量，以及獨特的臉部感覺乳突排列等特徵，最終確認其為新物種，後續也在台灣溪流中發現蹤跡，並於取得完整台灣樣本後進行正式描述。

「紋面韌鰕虎」雄魚臉部具有兩道明顯深色線條，外觀近似台灣原住民族紋面圖樣。（中山大學提供）

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