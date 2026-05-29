運將午休有去處！ 新北公有停車場6/1起試辦計程車午間免費停車

新北市120處公有停車場將自6月1日起至12月31日，試辦「計程車午間免費停車」。示意圖。（記者黃子暘攝）

計程車駕駛工作時間長，都市地區找停車位午休不易。新北市交通局停車管理科長吳清哲表示，市府120處公有停車場將自6月1日起至12月31日，試辦「計程車午間免費停車」，每日11點至13點提供2小時免費停車，讓運將中午可以安心用餐休息；此措施適用全國計程車（含多元計程車），駕駛憑白底紅字車牌，即可至停車場管理室辦理人工銷單，享2小時免費停車。

吳清哲提醒，若於10點59分前進場，或13點後離場，超出優惠時段部分仍須依規定收費，且優惠不另併用前30分鐘免費停車措施；市府已要求各停車場業者於優惠時段加派現場人力辦理相關銷單作業。

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交通局補充，市府近年持續推動多項停車友善措施，包括學校周邊部分路邊智慧停車格於尖峰接送時段提供6至15分鐘短時免費停放，方便家長臨停接送，以及506處公有停車場提供前30分鐘免費停車服務，未來將持續視推動成效滾動檢討，逐步加強停車服務品質。

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