台東農村男孩夢想飛上藍天 錄取空軍官校飛行生

國立台東專科學校附設高職部電機科學生羅向宇考取空軍官校軍費飛行生，校方特別為他製作漫畫版慶賀海報。（台東專校提供）

國立台東專科學校附設高職部電機科學生羅向宇來自縱谷農村，高三突萌生飛行夢，努力讀書鍛練身體，近日傳來喜訊，成功考取空軍官校軍費飛行生，創下東專電機科創立以來的歷史新紀錄！這位來自縱谷的熱血大男孩，用汗水與堅持證明「只要有夢想，天空絕不是極限」！校方特別為他製作漫畫版慶賀海報。

羅向宇家住鹿野鄉瑞源村，父親是深耕在地、用雙手和泥土拉拔孩子長大的農業職人，母親則經營著充滿人情味的早餐店。畢業於關山國中的他，當初選擇就讀東專附設高職部電機科，憑藉著腳踏實地的努力，從高一至今已考取4張勞動部核發的專業技術證照，包括自來水管配管、室內配線、工業電子、冷凍空調裝修，是師長眼中實力派的「證照達人」。

請繼續往下閱讀...

羅向宇心中的舞台不只在工廠與電路板。到了高三，為了追求更卓越的未來，他心中萌發了一個瘋狂又熱血的念頭「我要飛上藍天，報效國家！」一旦鎖定目標，他便開啟了瘋狂的「開掛模式」，每天積極看書，鍛鍊體魄，通過重重嚴苛的體檢與學科考驗，最終奇蹟般地撕下空軍官校飛行生的錄取門票。

導師黃盛業老師表示，羅向宇頭腦靈光，身體素質不錯，屬於朝著目標默默努力類型，如今成功踏出第一步，很期待他之後在空軍官校努力闖關的表現！一路支持他的父母雖然欣慰，但也心疼地叮嚀：「這條路很辛苦，一定要耐得住磨練，撐到畢業絕對不能半途而廢！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法