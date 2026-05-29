竹北成壠重劃區多功能綠帶廊道啟動 10月迎新風貌

竹北市公所優化停車空間，將採通透原則規劃友善交通動線。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市泰和里成壠重劃區近年蓬勃發展，市公所投入1050萬元啟動「成壠綠帶公園及新建停車場工程」，期盼為在地居民量身打造一座兼具休憩、安全與停車便利的質感生活空間，預計10月完工。

竹北市公所表示，泰和里成壠重劃區位處竹北市與新埔鎮的交界，地理區位絕佳，無論是通往竹北傳統城區、或是科技人往返台元科學園區上班都極為便利。也因此，近年來吸引大量科技新貴移居，是泰和里內人口第二多的集中區。然而，過去既有公園荒廢已久，缺乏機能性設施與夜間照明，且空間緊鄰灌溉水溝存在安全隱憂。

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竹北市長鄭朝方表示，這次工程透過環境「空間活化」，來提升整體居住品質，範圍涵蓋成壠公4公園改造及整合成壠停1停車場，面積約3200平方公尺；公園將重新配置長輩與壯年的體健設施以及兒童遊戲場，並重新規劃安全步道與增設充足的夜間照明設施。

因基地緊鄰福德宮，因此在優化停車空間同時，公所本著尊重地方信仰與社區交誼的精神，採通透原則規劃友善交通動線。完工後將有汽車格23格（原10格）、機車格21格（原20格）及無障礙停車格2格。此外，將同步建置一條全新動線，串聯停車場、廟埕廣場與公四公園。

竹北市公所期盼透過環境優化與機能重塑，讓原本乏人問津的「成壠公園」，蛻變成敦親睦鄰的溫暖據點。

竹北市公所啟動「成壠綠帶公園及新建停車場工程」，將打造一座兼具休憩、安全與停車便利的質感生活空間，預計10月完工。（竹北市公所提供）

竹北市公所將投入逾1千萬元，改造成壠公4公園及整合成壠停1停車場。（竹北市公所提供）

竹北市公所期盼透過環境優化與機能重塑，讓原本乏人問津的「成壠公園」，蛻變成敦親睦鄰的溫暖據點。（竹北市公所提供）

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