為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    哭哭！「垃圾炸彈」來了 舊衣回收箱變成了災難

    2026/05/29 10:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣福興鄉的舊衣回收箱變成垃圾場，出現40多袋舊衣與雜物就丟在馬路上，其中有20多包黑色塑膠袋裝的舊衣與雜物。（福興鄉公所提供）

    彰化縣福興鄉的舊衣回收箱變成垃圾場，出現40多袋舊衣與雜物就丟在馬路上，其中有20多包黑色塑膠袋裝的舊衣與雜物。（福興鄉公所提供）

    超誇張！彰化縣福興鄉舊衣回收箱再度成為垃圾災難現場，這次除了舊衣回收箱爆了以外，箱子外面滿地至少有40包的舊衣與垃圾，其中，有超過20大包都是用黑色大塑膠袋所裝，令人傻眼。鄉公所表示，違規亂丟者將依法告發！

    福興鄉公所表示， 這次被亂丟的地點是在彰鹿路上的舊衣回收箱，不只是棉被、枕頭都拿來丟，連放舊衣的大型塑膠箱，都直接就擺在箱外的大馬路，還有20多包的黑色大塑膠袋所裝的舊衣與雜物，完全把舊衣回收箱當垃圾場。

    鄉公所強調，如果是搬家整理大批舊衣物，可以直接交給回收車，或是直接拿到清潔隊，都會予以回收，而不是直接丟在馬路，尤其是所丟的不只是舊衣服，連雜物都一起丟，已影響環境衛生，已調閱監視器，違規將依開罰與處分。目前已先將馬路上的舊衣與雜物，先運回清潔隊部，還給馬路清潔。

    環保局表示，如果隨意棄置廢衣物可依廢棄物清理法，開罰1200元到6000元，如果是搬家公司承攬清除一般廢棄物，依規定必須要有清除許可證，才能進行清運。

    彰化縣福興鄉舊衣回收箱已成髒亂點。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣福興鄉舊衣回收箱已成髒亂點。（資料照，記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播