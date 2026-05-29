哭哭！「垃圾炸彈」來了 舊衣回收箱變成了災難

彰化縣福興鄉的舊衣回收箱變成垃圾場，出現40多袋舊衣與雜物就丟在馬路上，其中有20多包黑色塑膠袋裝的舊衣與雜物。（福興鄉公所提供）

超誇張！彰化縣福興鄉舊衣回收箱再度成為垃圾災難現場，這次除了舊衣回收箱爆了以外，箱子外面滿地至少有40包的舊衣與垃圾，其中，有超過20大包都是用黑色大塑膠袋所裝，令人傻眼。鄉公所表示，違規亂丟者將依法告發！

福興鄉公所表示， 這次被亂丟的地點是在彰鹿路上的舊衣回收箱，不只是棉被、枕頭都拿來丟，連放舊衣的大型塑膠箱，都直接就擺在箱外的大馬路，還有20多包的黑色大塑膠袋所裝的舊衣與雜物，完全把舊衣回收箱當垃圾場。

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鄉公所強調，如果是搬家整理大批舊衣物，可以直接交給回收車，或是直接拿到清潔隊，都會予以回收，而不是直接丟在馬路，尤其是所丟的不只是舊衣服，連雜物都一起丟，已影響環境衛生，已調閱監視器，違規將依開罰與處分。目前已先將馬路上的舊衣與雜物，先運回清潔隊部，還給馬路清潔。

環保局表示，如果隨意棄置廢衣物可依廢棄物清理法，開罰1200元到6000元，如果是搬家公司承攬清除一般廢棄物，依規定必須要有清除許可證，才能進行清運。

彰化縣福興鄉舊衣回收箱已成髒亂點。（資料照，記者劉曉欣攝）

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