高雄厝智慧雲補助開跑 社區裝淹水感測、智能櫃最高補助20萬

高雄厝智慧雲補助計畫開跑。（工務局提供）

為鼓勵高雄公寓大廈導入智慧設備，提升社區防災、節能管理及生活便利性，高雄市工務局今（29）日公告「115年度高雄厝智慧雲補助計畫」，補助項目涵蓋五大面向，單項補助最高可達20萬元。

工務局建管處指出，補助項目涵蓋五大面向，包括「雨水貯集滯洪設施觀測系統」、「淹水感測系統」、「公共區域用電量觀測系統」、「公寓大廈公共區域增設電動車充電設施設備－線槽架」、「公寓大廈增設共用智能存取櫃」，單項補助最高可達20萬元，協助社區逐步導入智慧化管理設備。

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建管處強調，近年極端氣候事件頻繁，透過淹水感測及滯洪觀測設備，可即時掌握社區水位變化，於豪雨期間提前提供預警資訊；另藉由公共區域用電量觀測系統，可協助社區了解能源使用情形，作為節能管理及用電調整參考。

此外，因應電動車日益普及及未來充電需求增加，計畫也補助公寓大廈於公共區域預先設置電動車充電線槽架，有助降低後續施工難度與成本；同時配合現代物流與無接觸配送趨勢，鼓勵社區設置共用智能存取櫃，提升包裹收發便利性及社區管理效率。

工務局指出，補助對象為高雄市已完成公寓大廈報備且達10戶以上的社區，受理申請至9月30日。今年補助總經費400萬元，經費用罄將提前截止受理，詳洽專線07-3368333分機2288。

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