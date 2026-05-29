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    首頁 > 生活

    「懸空高架」打通斷點！日月潭自行車道6/3推低碳領騎

    2026/05/29 09:45 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭自行車道透過懸空高架打通文武廟陡坡斷點，6月3日將舉辦低碳領騎推廣最新整修完成的自行車道。（日管處提供）

    日月潭自行車道透過懸空高架打通文武廟陡坡斷點，6月3日將舉辦低碳領騎推廣最新整修完成的自行車道。（日管處提供）

    日月潭自行車道位在文武廟段的陡坡牽車斷點，近期日月潭風景區管理處透過「懸空高架」串聯打通，讓單車族終於可一路暢行，為推廣全新整修完工的自行車道，並響應6月3日「世界自行車日」，當天將舉辦「日月騎福，文武雙輪」低碳領騎活動，邀請民眾一同體驗環潭騎行樂趣，報名可上日管處官網。

    日管處表示，此次低碳領騎規劃15公里慢遊路線，騎士從向山遊客中心出發，途經水社壩、水社碼頭、朝霧碼頭、文武廟等多處景點，其中最大亮點為全新整修完成的「松柏崙自行車道」，其間必經的文武廟路段，過去因當地的陡坡斷點，造成騎士必須停車牽行通過，影響騎乘舒適感，為此便投入經費透過懸空的高架工程改善，打造成平緩且具備賞景休憩功能的自行車道。

    日管處說，6月3日的低碳領騎活動，將藉由「世界自行車日」的機會，推廣潭區最新整修完成的自行車道，並行銷日月潭低碳單車旅遊，屆時參加的騎士騎到文武廟折返點後，還能在文武聖地祈福合影留念，為旅程注入宗教祈願與健康永續氛圍。

    日月潭打通自行車道文武廟段的陡坡斷點，並將舉辦低碳領騎推廣單車旅遊。（日管處提供）

    日月潭打通自行車道文武廟段的陡坡斷點，並將舉辦低碳領騎推廣單車旅遊。（日管處提供）

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