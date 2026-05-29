蔡易餘呂慧瑜偕公路局 研商台82、37線路網改善

立委蔡易餘（右）、太保市長參選人呂慧瑜（左）進行交通路網會勘。（民眾提供）

嘉義縣近年嘉義科學園區擴建、台積電CoWoS先進封裝廠進駐，以及馬稠後產業園區半導體供應鏈逐步成形，地方交通建設面臨新挑戰。立委蔡易餘日前與辦公室副主任、民進黨太保市長參選人呂慧瑜，以及交通部公路局、嘉義縣政府建設處等單位，前往太保辦理台82線接高鐵分流線及台37線延伸案現勘，研商未來交通路網規劃，盼能未雨綢繆，強化聯外交通功能。

蔡易餘表示，嘉義科學園區二期環評已通過，未來加上華泰名品城進駐高鐵特區，太保將逐步形成科技、商業與行政核心區，人流與車流勢必快速增加，交通建設若能提早布局，有助產業發展，降低對地方居民生活的衝擊。

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呂慧瑜指出，未來嘉科、高鐵站區與大型商場啟用後，地方交通壓力將明顯提升，因此中央與地方必須提前規畫完整分流措施，避免車潮集中造成壅塞，同時兼顧居民通行安全與生活品質。

交通部公路局表示，目前台82線鹿草交流道尖峰時段已出現壅塞情況，短期將先透過號誌調整及道路改善因應，後續將把台37線南延與鹿草交流道改善需求一併納入整體評估，未來則規畫推動嘉44線南延、高鐵大道銜接台82線等工程，強化嘉科聯外交通功能。

呂慧瑜表示，包括嘉44高架南延台82線、納入台37線南延評估及鹿草交流道交通短期改善等三大方向，盼中央與地方加速推動交通建設，提早為嘉義未來科技產業發展與龐大車流做好準備，打造更完善便利的交通路網。

交通部公路局說明交通路網規劃。（民眾提供）

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