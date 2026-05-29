新北捷運三鶯線又往通車邁進一步！交通部6/7履勘

交通部「履勘前置會議」決議6月7日進行三鶯線履勘。（新北市捷運局提供）

新北捷運三鶯線持續朝年中通車目標前進！新北市捷運工程局長李政安說，三鶯線4月26日由交通局完成初勘後，捷運局、新北大眾捷運公司已將改善事項全數調整完畢，並於5月14日報請交通部履勘，交通部昨（28）日晚間辦理「履勘前置會議」，審查履勘準備工作並確認相關現勘行程，後續將於6月7日進行履勘。

李政安說，三鶯線邁入通車前最關鍵的「履勘」階段，市府團隊已做好充分準備，將全力配合履勘委員審查；進入履勘階段，通車前要依規定完成各項程序，履勘將由中央邀集土建、機電及營運等各組共9位履勘委員進行書面審查與任務分工，於6月7日辦理履勘，待後續履勘通過、取得交通部營運許可函後，就能立即籌備通車營運。

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李政安表示，捷運局、捷運公司以安全無虞為最高原則，持續推動各項作業，捷運公司在準備履勘期間，第一線運務與維修人員也持續針對初勘時的緊急狀況演練進行複訓與精進，有信心通過履勘委員的模擬演練考驗。

捷運局表示，捷運三鶯線為中運量自動駕駛系統，全長14.29公里，共設12座車站；起點頂埔站與板南線無縫轉乘，終點鶯桃福德站，可轉乘鶯歌車站，通車後三鶯地區往返台北市通勤時間約能縮短20分鐘，也可抵達新北市美術館、鶯歌陶瓷老街及三峽老街等觀光地標。

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