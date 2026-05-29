皮克敏玩家集合！七股鹽山「鹹轉海風祭」 打菇、種花享優惠

台南七股鹽山推出期間限定活動，打造限時花海風車景觀及「種花小火車」。（台鹽提供）

手遊《Pikmin Bloom》皮克敏在國內掀起熱潮，台南七股鹽山也是遊戲中的6處蘑菇、6處大花及可取得山丘皮克敏花盆的點。園方搭配遊戲風潮，打造限時花海風車景觀及「種花小火車」，即起至6月21日推出期間限定活動「鹹轉海風祭」，還有玩家專屬優惠，吸引不少遊客前往散步、拍照。

七股鹽山園區內，紅、橙、黃、綠、藍、紫等多色風車，沿著鹽山一路綿延，與藍天相映成吸睛的夏日畫面。台鹽表示，鹽山因腹地遼闊，擁有皮克敏遊戲中的多處大花點與蘑菇點，加上遠離市區，避開「一菇難搶」的情況，常有皮克敏玩家前往旅遊兼打菇，而「全國最大招財貓」、「6號小島風車」、「水晶鹽怪」等鹽山專屬地景明信片，也是玩家蒐集的熱門目標。

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此外，「鹹轉海風祭」也同步推出互動玩法「海風轉轉Walk」，皮克敏玩家完成風車打卡並達成當日2500步，即可獲得限量柴柴防蚊貼；出示七股鹽山園區明信片，可兌換雪人便利貼或小風車一支；出示皮克敏遊戲畫面搭乘遊園小火車，可享現折10元優惠，讓玩家可以迎著海風漫遊鹽山，輕鬆完成種花任務。

台鹽指出，七股鹽山曾是台灣重要的曬鹽場域，不僅保留全台少見的鹽山地景，也結合鹽業文化、濱海生態與觀光體驗，希望透過季節造景與主題企劃，吸引更多遊客重新認識鹽山魅力。

多種顏色的風車沿著鹽山一路延伸，與藍天相互映襯形成繽紛的夏日景色。（台鹽提供）

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