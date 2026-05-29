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    首頁 > 生活

    瑞芳老街淹水難消有解！新北水利局推分流工程 5月初完成通水

    2026/05/29 09:19 記者翁聿煌／新北報導
    去年11月11日鳳凰颱風帶來大豪雨，造成瑞芳老街發生積淹水。（新北市水利局提供）

    去年11月11日鳳凰颱風帶來大豪雨，造成瑞芳老街發生積淹水。（新北市水利局提供）

    新北市水利局為強化瑞芳老街防洪韌性，投入1080萬元推動「瑞芳區逢甲路及逢甲路270巷排水改善工程」，從源頭解決老街積淹水問題，整體工程在團隊趕工下，已於今年5月2日順利完成關鍵過路涵管埋設並通水，趕在汛期梅雨影響前，為地方居民達成最實質的安全保障。

    水利局長宋德仁指出，根據瑞芳區雨水下水道調查及系統分析計畫，逢甲路270巷原應有系統銜接至瑞芳街，但過去僅施作至瑞芳高工旁涵洞，導致大雨時270巷上游雨水沿岳王路往老街方向排入，造成下游系統負擔過重，為徹底改善此狀況，水利局於270巷新設80公尺長，管徑600至1000mm的涵管，將原本宣洩不及的雨水「源頭截流」，導引排放至既有雨水下水道系統，既符合整體排水規劃，也大幅減輕老街排水負擔。

    水利局說明，整體工程最具挑戰之處，在於逢甲路不僅地下管線極為錯綜複雜，包含台電、自來水、電信及瓦斯等多重障礙，且該路段本身車流量龐大，增添施作難度，為確保能在汛期梅雨影響前達成通水目標，團隊採取「半半施工」（封閉一半路面施工，另一半維持通行）模式維持雙向通行，在不影響民生需求的前提下，密切協調各單位辦理管線遷移。

    水利局表示，分流機制已在汛期前完成整備，改善瑞芳老街的淹水問題，但為一勞永逸解決水患，市府正積極向中央爭取長期改善經費，規劃新建管涵將雨水直接分流排放至基隆河，從根本降低整個瑞芳市區的排水負荷。

    瑞芳區逢甲路270巷及瑞芳高工旁新設排水涵管，解決大雨時雨水排放不及問題。（新北市水利局提供）

    瑞芳區逢甲路270巷及瑞芳高工旁新設排水涵管，解決大雨時雨水排放不及問題。（新北市水利局提供）

    逢甲路270巷口道路下方管線複雜，影響排水涵管埋設進度。（新北水利局提供）

    逢甲路270巷口道路下方管線複雜，影響排水涵管埋設進度。（新北水利局提供）

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