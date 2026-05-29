曾文水庫蓄水範圍護岸加高 可全年高效清淤

曾文水庫蓄水範圍護岸加高工程，目標為逐層加高至高程236公尺。（記者蔡宗勳攝）

台灣最大水庫曾文水庫目前蓄水率僅剩10.1%、蓄水量4577萬噸，庫底已浮現大面積草原。經濟部水利署南區水資源分署把握水位大降的時機，正於台3線334公里旁的曾文溪河床進行「蓄水範圍護岸加高工程」。該工程完工後，清淤將不再受豐水期限制，可望實現全年無休的高效清淤策略。

南區水資源分署副分署長陳柏宗指出，曾文水庫蓄水範圍護岸加高工作工期自今年2月25日至9月22日，預計施作項目為土石籠以及石籠護岸施作，目標為逐層加高至高程236公尺。

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陳柏宗表示，該案主要施作目是為了活化曾文水庫蓄水範圍內的土地利用，將既有的石籠護岸進行加高 ，在水庫上游圍束出一個「土方暫置區」，大幅提升土方暫置容量。

陳柏宗解釋，過去水庫清淤受限於天候，往往只能在枯水期下溪載運；待護岸加高與圍束區完善後，未來即使在高水位期間，圍束區內的清淤機具仍可持續在陸域作業，並藉由船運方式將暫置土方載運清除，落實全年無休的高效清淤，確保曾文水庫庫容量，以因應極端氣候的衝擊。

曾文水庫蓄水範圍護岸加高工作全力執行中。（記者蔡宗勳攝）

曾文水庫蓄水範圍護岸加高工程區段。（記者蔡宗勳攝）

曾文水庫蓄水範圍護岸加高工程區段。（記者蔡宗勳攝）

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