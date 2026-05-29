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    首頁 > 生活

    陳世凱：自行車「環島2號線」年底完成 專用車道大增至37％

    2026/05/29 10:30 記者吳亮儀／台北報導
    陳世凱說明自行車環島1號線、2號線區別。（記者黃筠軒攝）

    陳世凱說明自行車環島1號線、2號線區別。（記者黃筠軒攝）

    騎自行車的民眾越來越多，每年6月3日也是國際自行車日。交通部長陳世凱表示，由交通部負責的自行車「環島2號線」即將在年底完成，與「環島1號線」相較，2號線的自行車專用車道比例從11.2%大增到37%。

    陳世凱接受本報《官我什麼事》節目專訪，他表示，交通部運輸研究所之前規劃完成環島2號線，全長約1020公里，除優先以專用道型式規劃外，並利用既有自行車道、地區道路、水岸或閒置鐵道等加以優化，以安全、連續、舒適為考量，打造更好的騎乘環境。

    陳世凱指出，環島2號線與環島1號線相比，主要差異在於大幅降低共用外側車道比率。以環島1號線狀況來看，外側的共用車道為37.4%，環島2號線進剩下約12.3%。

    他指出，環島2號線提升專用道比率，環島1號線專用道為11.2%，環島2號線專用道約37%，能更有效提升自行車騎乘安全性，並提供民眾以省道快速環島之外另一種選擇。

    陳世凱表示，五月剛通車的淡江大橋上也有很好的自行車道，之後環島2號線可以從淡水往南騎，連接八里，「2號線與1號線相較，其中一項特色是路線較長、更能貼近地方特色景點，以及許多路線沿著濱海，風景很美」。

    陳世凱說明自行車環島1號線、2號線區別。（記者黃筠軒攝）

    陳世凱說明自行車環島1號線、2號線區別。（記者黃筠軒攝）

    自行車環島1號線、2號線旅遊地圖。（交通部提供）

    自行車環島1號線、2號線旅遊地圖。（交通部提供）

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