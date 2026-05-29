淡江大橋通車後 陳世凱再預告桃竹苗南會有這些鐵公路建設

淡江大橋通車後，陳世凱再預告桃竹苗南高的鐵、公路新建計畫。（記者黃筠軒攝）

淡江大橋已在5月12日通車，交通部長陳世凱再公布從北到南的鐵路、國道和公路交通建設計畫，桃園、新竹、苗栗、台南、高雄都受惠，建設經費高達數千億元，同時他也預告「台南鐵路地下化」今年底就會通車。

陳世凱接受本報《官我什麼事》節目專訪，他表示，今年底前，台南鐵路地下化就會完工且通車，目前正進行電機、空調和室內裝潢等工作，長達8公里、花費400多億元的工程即將完成，台南市民也非常期待，「且還有第二階段，會多『林森車站』跟『南台南站』共兩個新車站，將分別在2029年和2030年陸續完工。」

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陳世凱另外也公布國道建設，北台灣有新建國1甲線，會從桃園的系統交流道一直延伸到台61線，會經過桃園機場，「從台北到桃園機場過去是往南走國道2號，但國道2號有點塞了，未來會多一個國1甲可以直接過去」。

陳世凱指出，國1甲從林口台地下面挖隧道直接過去，它的隧道的比例相當高、當然也有高架部分，可以大幅紓解整個北台灣要進入到桃園機場的交通，總共要花費806億元，經費是台南鐵路地下化的兩倍，主因是隧道段相當多，成本相當高，但能紓解整個交通的壓力，預計2031年完工。

另外，陳世凱也揭露「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，許多民眾開車經過桃園楊梅、湖口，一直到新竹一定都塞車，因為五楊高架通車後，從五股、台北一直延伸楊梅的交通變得相當便利，它的需求不斷在提升，且竹科、湖口也發展起來了，所以楊梅一直到新竹這一段非常的壅塞。

陳世凱指出，交通部現在要做國道楊梅到頭份段的拓寬，這一整段的拓寬跟高架工程，「預計要花1314億元，因為這個工程路線非常長，且為了不要破壞地面上的生態環境跟景觀，除了有一些是高架段、有一些是拓寬路段，湖口這一段必須要做潛盾式的，最深會到地底下40公尺的隧道，保護地面上的環境」。

陳世凱也指出，高雄將新增國道7號，除了國道1號、3號，交通部綜觀南北向交通，還需要ㄧ條國道7號。國7有什麼樣效能？他指出，除了可以分流30%到50%的車流外，它會連接到高雄港，讓聯結車和大型車能直接上國道行駛，減少高雄市區的交通壓力、物流加速，也能讓市區交通更安全，「國7工程預計花費1501億元，目標2030年完工通車」。

陳世凱說明國道1號甲線計畫。（記者黃筠軒攝）

陳世凱說明國1楊梅至頭份拓寬計畫。（記者黃筠軒攝）

陳世凱說明國道7號高雄路段新建工程。（記者黃筠軒攝）

國道1號甲線計畫。（交通部提供）

國1楊梅至頭份拓寬計畫。（交通部提供）

國道7號高雄路段新建工程。（交通部提供）

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