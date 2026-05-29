新竹縣推生物多樣性主流化 5場線上講座免報名6月開跑

新竹縣政府辦理5場動物保育線上講座，盼攜手民眾重視生物多樣性。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府農業處配合聯合國2026生物多樣性主題，以「守護生物多樣性，對這片開始」為系列主題舉辦5場次線上講座，邀集產官學界分享長期關注生物多樣性行動議題及成果，包含臺灣獼猴、穿山甲、鳥類、水中動物保育及制度與實踐面議題，內容多元豐富，歡迎民眾攜手關心生物多樣性保育議題。

農業處表示，今年是連續第5年舉辦動保線上講座，前4年已累計超過3千人次線上觀看，反應熱烈。今年的生物多樣性主流化系列線上演講共5場次，上線時間為6月3日週三下午2時至4時，以及6月10日至7月1日每週三上午10至12時，歡迎大家準時上線觀看。

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線上講座不需報名，只要在講座開始前30分鐘，點選會議室連結： https://hchgmeet3.webex.com/join/liouyewjyh 進入Webex會議室，點選下方「從您的瀏覽器加入」填寫E-mail登入即可加入會議室，不需申請帳號或綁定社群平台。

5場講座，6月3日由屏東科技大學野生動物保育所蘇秀慧副教授分享「猴厝邊知多少?」、6月10日劉仲景研究員分享「森林裡的鐵甲精靈-穿山甲」、6月17日嘉義大學森林暨自然資源學系劉建男副教授分享「生物多樣性保育輕鬆談-從國際公約、政府政策到具體實踐」。

6月24日則由新竹市野鳥學會理事林雯煇組長分享「從天空墜落-城市中受傷的鳥」，最後一場次在7月1日由新竹縣生態休閒發展協會劉創盛會長分享「水中竹跡-新竹縣內溪流淡水域水中動物多樣性現況」。

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