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    首頁 > 生活

    宜蘭星空賞螢季6/1登場 16處地點推觀星夜旅

    2026/05/29 08:40 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭今年「蘭陽星空賞螢季」系列活動「星光滿天」將於6月1日登場，縣府與縣內16處休閒農場、合法旅宿及露營區等業者合作，推出夜間觀星導覽遊程。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭今年「蘭陽星空賞螢季」系列活動「星光滿天」將於6月1日登場，縣府與縣內16處休閒農場、合法旅宿及露營區等業者合作，推出夜間觀星導覽遊程。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭今年「蘭陽星空賞螢季」系列活動「星光滿天」將於6月1日登場，縣府與縣內16處休閒農場、合法旅宿及露營區等業者合作，推出夜間觀星導覽遊程，遊客不僅能探索蘭陽星空，參與線上活動還有機會抽中住宿券等大獎。

    宜蘭在今年3月賞螢活動開跑後，隨即為星空季暖身，針對縣內觀光產業從業人員，縣府開設超過28小時天文星象專業培訓課程，共計46人順利結業，將成為宜蘭盛夏推廣天文教育的重要推手，帶領遊客飽覽蘭陽夜空之美。

    宜蘭縣府表示，「星光滿天」觀星夜間導覽活動，自6月1日起至9月30日，位置涵蓋頭城、礁溪、員山、五結、冬山及南澳等鄉鎮，民眾可直接向合作的16家業者報名，聆聽星象特色與觀星知識，另可參加「蘭陽銀河夜旅」觀星遊程，體驗永續旅遊。

    為衝高活動人氣，遊客至「宜蘭勁好玩」FB粉絲專頁的「2026星空賞螢季‧星光滿天」觀星集客GO貼文按讚後，在文章下方留言及標註3名好友，並公開分享貼文，就有機會抽中住宿券、農場體驗券及遊河觀星體驗等多項大獎。

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