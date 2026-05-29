雲林斗南6/7竹筍節 限量500支竹筍每支只賣9元

活動當天更有限量特賣活動，500支竹筍每人可用每支9元銅板價帶回家。（圖由斗南鎮公所提供）

雲林縣斗南是全台烏殼綠竹筍最大產地，不過今年初因雨水稍嫌不足，地方農友指出產量減少約一成，不過品質仍優、物美價廉。為行銷當地特色，斗南鎮公所6月7日將在四維路舉辦竹筍節活動，除有千份竹筍料理，更是有限量「每支9元 」竹筍特賣活動，讓民眾將當季農產便宜帶回品嚐。

斗南鎮公所指出，斗南鎮種植竹筍總面積約290公頃，以烏殼綠竹筍為主要品種，分布在將軍 、阿丹、石龜、新南 、南勢、石溪里，在年產量約5800公噸，年產值約2億3780萬元。

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筍農、斗南鎮代會副主席黃藏諒表示，每年三至七月是烏殼綠竹筍產季，不過今年初因為雨水較少，導致竹筍產出的量也稍微減少，以往春季大約7至10天就會下場小雨，有助於竹筍生長，不過今年並未有雨可以催生出竹筍，平均來看稍稍減少約一成左右。

黃藏諒指出，之前烏殼綠竹筍在清明節前每公斤市場拍賣價約接近百元，不過隨著產季靠近盛產期，目前每公斤平均約30至40元，也沒有因為年初雨水不足而出現品質問題，現在正是物美價廉的採買時機。

鎮長沈暉勛表示，為推廣在地優質農畜產品，6月7日在四維路盛大舉辦「2026斗南竹筍節暨農產品行銷推廣活動」，除有千份竹筍肉包、竹筍鹹飯及涼拌竹筍等特色美食讓民眾免費試吃外，更有超過50攤的特色市集，最大亮點更有限量特賣活動，限量500支竹筍將以每支9元讓民眾購買，屆時將分5梯次，每人僅限購1支，歡迎民眾來同樂。

斗南鎮公所將在6月7日舉辦竹筍節活動，廣邀全國民眾共襄盛舉。（圖由斗南鎮公所提供）

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