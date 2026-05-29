小英配珍奶、賴桑喝香菜拿鐵！台南高中生玩出民主新梗

台南學生用手搖飲票選歷任總統最台味公民課。（圖擷自台南女中臉書）

適逢台灣總統直選30週年，設於台南女中的國教署人權教育資源中心團隊，推出超有梗的「總統，你要喝什麼？糖冰？」問卷活動，把民主政治變成最貼近日常的「手搖飲選擇題」，短短兩天半時間吸引超過300位台南學生熱情參與。

學生們票選出的「歷任總統專屬飲品」也超有畫面，李登輝配上清香回甘的文山包種茶；陳水扁則獲得充滿台味的草仔粿蕎麥茶；馬英九對應酸甜健康系的蘋果果醋飲。

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最激烈的，則是蔡英文與賴清德的飲料對決。最終，小英總統抱走「國民飲品」珍珠奶茶；而賴總統則獲得最具話題性的「香菜拿鐵」，笑翻不少網友。

學生不只玩票，更在問卷最後寫下對台灣民主的祝福。有網友幽默tag留言：「呼叫小英，賴桑的香菜拿鐵，有機會取得社會共識嗎？」也有人笑說：「香菜不是小英最愛嗎？是不是該跟全糖賴總統交換一下！」整個活動在手搖飲文化與民主參與之間，意外碰撞出最台味、也最青春的公民課。

賴清德總統拿下全場口味最特殊、最挑戰味蕾的香菜拿鐵。（圖擷自台南女中臉書）

小英總統意外抱走「台灣之光」珍珠奶茶。（圖擷自台南女中臉書）

形象溫文儒雅的小馬總統，配上「蘋果果醋飲」。（圖擷自台南女中臉書）

阿扁總統拿下「草仔粿蕎麥茶」，開啟首次政黨輪替，獲得這杯台味、古早味十足的本土經典。（圖擷自台南女中臉書）

已當天使的阿輝總統，配上清香甘醇的包種茶，最能襯托台灣民主開端的底蘊。（圖擷自台南女中臉書）

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