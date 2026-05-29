新北動保5/31三峽廣行宮犬貓認養會 還有豐富「嫁妝」

動保處將於5月31日下午1點至4點，在三峽廣行宮舉辦「Lucky!幸運毛寶認養會」。圖為參與認養的小可。（新北市動保處提供）

為鼓勵民眾認養動物之家收容犬貓，新北市府動物保護防疫處長楊淑方表示，動保處將於5月31日下午1點至4點，在三峽廣行宮舉辦「Lucky!幸運毛寶認養會」，現場也提供免費狂犬病疫苗與晶片注射服務，認養成功再贈「嫁妝大禮包」，飼主帶著從動物之家認養的犬貓「帶寵物回娘家」，現場完成拍照打卡留言任務，就能獲得精美小禮物。

動保處介紹，這次參與認養的貓咪包括「炭炭」、「2.0」、「小可」及「陳咬金」；炭炭曾因嚴重感冒一度命危，但在動保員與獸醫師的努力照護下已恢復健康；個性較害羞的小可，原本對人充滿戒心，後續透過親人訓練與長時間陪伴，才慢慢願意靠近人類；從小在動保處長大的2.0則活潑親人，熱愛撒嬌討摸摸，只要沒人理牠，就會不停喵喵叫吸引注意；陳咬金則是動保處同仁在住家附近救援回來的小貓，從原本緊張怕生，到現在逐漸學會與人互動，也準備好迎接屬於牠的新家庭。

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動保處說，現場也安排5隻約2至3個月大的幼貓與民眾見面；其中4隻幼貓曾因誤踩黏鼠板，被緊急送往毛寶貝醫療中心救治，醫護人員以卸妝油耐心一點一點清除，才終於讓小貓們恢復原本乾淨模樣；另1隻小貓因臍帶纏繞導致右前肢壞死，經手術後目前也已脫離險境。

動保處補充，目前新北市有8間動物之家的犬貓正待認養，也不定時於假日舉辦認養會。民眾可透過新北市動保處官網的認養專區了解等待領養的犬貓資訊，認養資訊也可持續關注動保處粉專。

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