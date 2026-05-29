台東大學文休系辦「生存背後」課程展 探討全球議題及認識白色恐怖史

台東大學文休系三年級學生30日及31日舉辦「生存背後」課程展。（東大提供）

國立台東大學文化資源與休閒產業學系「文化發展與全球化趨勢」課程，將於5月30日至31日在台東故事館舉辦「生存背後」課程成果展，由文休系三年級學生規劃執行，課程由鄭肇祺老師授課，以「性別平等」、「氣候變遷」、「正義和平」及「生存發展」為核心主題，透過田野資料蒐集、議題研究與展覽設計，帶領觀眾走進四個不同國家的真實處境。

展覽共分為三組主題，第一組聚焦海平面上升造成的國土縮減與土壤鹽化問題，探討國家、人民與文化在氣候變遷下如何尋求生存與永續；第二組則從全球黃金產業切入，揭露利益背後被忽視的勞工剝削、女性處境與土地污染問題；第三組以威權歷史與女性議題為主軸，反思自由與壓迫之間的界線，探討在噤聲與創傷之後，人們該如何尋找新的出口。

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展覽中有沉浸式體驗與互動設計，希望讓更多人重新看見世界議題與自身之間的連結，進一步思考個人與社會、環境之間的關係。除展覽外，還將於5月31日下午1時至3時舉辦「記憶歷史，是為了讓歷史不再發生」分享會，是學生於今年4月前往綠島人權園區參訪，並與陳文成基金會及白色恐怖受難者簡中生交流的歷史與生命故事，透過公開對談與分享，邀請民眾一同認識白色恐怖歷史，反思人權與自由的重要性。

此次成果展不僅是課程學習成果的呈現，更希望透過展覽與公共對話，培養學生關注全球議題與社會實踐的能力，落實大學教育對永續發展與公民素養的重視。

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