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    首頁 > 生活

    薔蜜颱風擦邊！氣象專家曝「這時間」中心最靠近台灣

    2026/05/29 08:58 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，薔蜜颱風擦邊而過，下週一、週二中心最靠近台灣。（圖擷自氣象署網站）

    氣象專家林得恩指出，薔蜜颱風擦邊而過，下週一、週二中心最靠近台灣。（圖擷自氣象署網站）

    中央氣象署預報，今天（29日）鋒面影響，易有短延時強降雨，中部以北、東北部及離島有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區午後有局部短暫雷陣雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，梅雨鋒面來襲，中部以北及宜蘭易有短延時強降雨，午後易有局部短暫雷陣雨；「薔蜜」颱風擦邊而過，下週一、週二（6月1日、2日）中心最靠近台灣。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，今天天氣受鋒面影響，環境水氣偏多，大氣不穩定，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭降雨機率提高，有局部短暫陣雨或雷雨發生機會，其它地區則為多雲天氣。

    他表示，午後對流發展顯著，易有局部短暫雷陣雨，尤其是北部、宜花東地區及中南部山區有局部大雨發生的機率；晚間南部地區仍有零星短暫陣雨。

    林得恩說，至於溫度部份，北部、宜蘭及花蓮溫度稍稍下降，高溫約在28至31度之間，中南部及台東32至35度；尤其是，南高屏內陸近山地區仍有局部36至38度發生的機會，受到鋒面影響程度較小。

    林得恩指出，「薔蜜」颱風方面，行進趨勢持續朝西北、轉北、再轉東北方向前進，預估明天（30日）強度將增強為中度颱風，7級風暴風半徑也將增加至220公里，10級風暴風半徑也在70公里。

    林得恩強調，評估「薔蜜」下週一、週二颱風中心將會最靠近台灣。台灣附近各海面平均風力可達5至7級，最大陣風7至9級；北部、東半部海面及巴士海峽浪高增大到4公尺以上，其餘海面則維持在2到2.5公尺。

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