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    首頁 > 生活

    紙風車368工程前進屏東萬巒 《台灣幻想曲》6/5歡樂登場

    2026/05/29 07:33 記者羅欣貞／屏東報導
    紙風車劇團6月5日於萬巒國小演出《台灣幻想曲》。（圖由屏東縣政府提供）

    紙風車劇團6月5日於萬巒國小演出《台灣幻想曲》。（圖由屏東縣政府提供）

    「紙風車368藝術工程－永續啟航」將於下週五（6月5日）晚間7時，在屏東縣萬巒國小帶來《台灣幻想曲》，歡迎民眾踴躍前往觀賞，共度充滿歡笑與感動的藝文饗宴，免費入場。

    該場演出由紙風車文教基金會推動，透過民間與企業力量，持續將優質表演藝術帶進全台鄉鎮，讓孩子們在家鄉就能欣賞國家劇院等級演出。此次萬巒場次由萬巒鄉親邱輝欽暖心贊助，並由屏東縣政府與萬巒國小共同協力辦理，期盼透過藝術陪伴孩子成長，讓藝文能量深入地方。

    《台灣幻想曲》內容融合戲劇、舞蹈、肢體與黑光秀等多元形式，包含鼓勵勇敢追夢的〈唐吉軻德〉、推廣珍惜食物觀念的〈剩食的逆襲〉，以及充滿奇幻色彩的〈慶典的喜悅〉等，適合親子家庭一同觀賞。

    屏東縣政府表示，縣府持續推動表演藝術向下扎根，除協力紙風車368藝術工程外，每年6月至11月也規劃辦理「藝術宅急便」及「屏東鐵道文化觀光祭」等系列活動，透過行動舞台、戶外展演及藝文走讀等多元形式，將藝術帶進屏東各鄉鎮，讓民眾能更貼近藝文日常。

    紙風車劇團《台灣幻想曲》內容融合戲劇、舞蹈、肢體與黑光秀等多元形式。（圖由屏東縣政府提供）

    紙風車劇團《台灣幻想曲》內容融合戲劇、舞蹈、肢體與黑光秀等多元形式。（圖由屏東縣政府提供）

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