清潔隊員火氣大丟桶差點砸人 南投名間鄉長登門致歉

名間鄉清潔隊員，直接將垃圾空桶從資源回收車丟下來。（圖片截取自陳翰立Threads）

南投縣名間鄉清潔隊1名資源回收車清潔隊員，28日傍晚因天氣炎熱、垃圾量增加，竟一時情緒失控將民眾裝回收物的空垃圾桶，直接從車上丟下去，差點砸人，畫面PO出引起鄉親一片譁然，名間鄉長陳翰立獲悉後立刻陪這位清潔隊員登門道歉，並強調將進行檢討與懲處，避免類似事件再次發生。

名間鄉一名婦人，昨天傍晚將裝回收物的塑膠桶交給資源回收車一名隨車清潔隊員，未料這名清潔隊員倒完回收物後未把空桶交給婦人，而是直接往下丟，差點砸到這名婦人，讓婦人當場傻眼，影片曝光後引發譁然，鄉親議論紛紛，有人表示以前也曾遇到類似態度不佳清潔隊員。

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名間鄉長陳翰立獲悉後先請秘書到民眾家中了解狀況，隨後也陪同該名隊員前往致歉。陳翰立表示，這名清潔隊員坦承因最近天氣炎熱，且垃圾量增加，長時間在高溫環境下工作下一時情緒失控，公所將進行檢討與懲處，加強清潔隊員的教育訓練，也希望鄉親能體諒清潔隊員的辛苦。

垃圾空桶被丟到地上，民眾當場傻眼。（圖片截取自陳翰立Threads）

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