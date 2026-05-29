屏東成功種出「貓山王」、「黑刺」 頂級榴槤量產在地吃得到

退休警察徐俊明在屏東縣麟洛鄉成功種植榴槤。（記者羅欣貞攝）

水果之王榴槤深受國人喜愛，但往往必須仰賴從東南亞進口，屏東縣麟洛鄉退休警察徐俊明多年前砍掉自家檳榔樹，挑戰頂級榴槤，成功克服寒流與颱風，讓果樹在第3年就開花結果，如今更達到穩定產量，「貓山王」、「黑刺」以及「山榴槤」等頂級品種結實累累，大飽榴槤控的口福。

走進充滿東南亞熱帶風光的果園，可見樹上掛著一顆顆待成熟的榴槤，以藍繩綁在枝條上，防止果實成熟後直接掉落摔壞，這就是園主讓它自然熟成脫落的用心 ；退休警察徐俊明7年半前在此種下高經濟作物榴槤，細心呵護栽培，成功讓熱帶果王在屏東開花結果並量產，徐俊明表示，原本這塊土地是種檳榔，但檳榔價格逐漸下滑，已經不是經濟作物，因為想改變就挑選了比較有經濟價值與前瞻性的馬來西亞品種榴槤嘗試種植。

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徐俊明種了88棵榴槤樹，包括「貓山王」、「黑刺」、「山榴槤」，都是榴槤界的頂級精品，一般榴槤需要6到8年才能開花結果，但在他用心呵護下，成長進度遠遠超前。「要讓熱帶水果榴槤在台灣落地生根並不簡單」，徐俊明表示，每年冬天低溫寒流、夏天颱風備受考驗，因此採草生栽培維持土壤溫度，面對颱風則是透過植栽矮化、錏管架增強抗風性。

「幸好今年天公作美，產量迎來大爆發！」徐俊明說，去年是因為雨水過多，結果率受到影響，但是今年從年初以來，一直處於比較乾旱的條件，所以授粉成功比例滿高，平均掛果大概在20顆左右。

麟洛鄉長鍾慶平也說，徐姓農民真的對榴槤有非常專業的研究，他很細心，別人的榴槤6年到8年才可以結果，他的3年就已經結果了，而且掛果率非常高，是另類的「麟洛之光」。

台灣種植的榴槤品質好、風味濃郁，徐俊明自產自銷，依舊供不應求，他的成功經驗，不但開創了精品水果新藍海，也為正在尋求轉作的農民提供另一個極具潛力的新選擇。

榴槤以藍繩綁在枝條上，防止成熟後直接掉落摔壞。（記者羅欣貞攝）

美麗的榴槤花。（記者羅欣貞攝）

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