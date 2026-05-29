05/29 各報重點新聞一覽

輸美非半導體232條款優惠待遇。

自由時報

輸美非半導體232關稅 生效回溯 台灣與日韓歐盟 優惠一致

美國政府聯邦公報於美東時間廿八日正式公告，台美投資合作備忘錄（MOU）中所載明給予我國的非半導體二三二關稅優惠措施，回溯自今年五月一日起生效。行政院副院長鄭麗君昨表示，台灣取得的優惠與歐盟日韓一致，相信新稅率生效後，有助相關產業提升海外競爭力並擴大在美布局。

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政院拍板修法 支持育兒家庭 產假延長至12週 陪產假延長為14日

賴總統宣布「台灣人口對策新戰略」家庭支持篇，行政院會昨通過「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案，其中性平法修法將現行八週產假延長至十二週，讓媽媽身心可恢復；現行七日陪產檢及陪產假延長為十四日，讓孕產爸爸一起陪。新增天數之工資，經雇主給付工資後，可向勞動部申請補助。

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載5千支彩虹菸 毒駕抖著手送貨 單次查獲最大量 犯嫌羈押

毒品集團將大批彩虹菸載至東部，毒害東台灣！廿一歲吳姓男子吸食K菸後，從桃園開車出發，將卅大袋五四四五支、重八點六公斤的三級毒品彩虹菸「送貨」到花蓮，開到花蓮新城鄉時被警方攔截送辦，創下全國單一次查獲彩虹菸的最高紀錄。

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聯合報

232關稅優惠上路 我非半導體輸美稅率15%

美國對台灣非半導體二三二關稅優惠昨天上路，汽車零組件輸美稅率降至百分之十五，行政院副院長鄭麗君昨指出，台灣取得的優惠與歐盟、日韓一致，有助於我國產業提升海外競爭力，擴大在美布局。不過，在野立委質疑，行政院報喜不報憂，國人有權知道，到底答應了哪些交換條件。

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一年5000多萬預算沒新案件 藍批黨產會靠訴訟續命

立法院內政委員會昨天審查不當黨產處理委員會預算，國民黨立委質疑，黨產會功能只剩訴訟，沒有新的調查案件，全靠法院訴訟「續命」。黨產會主委林峯正表示，訴訟是調查的延續，訴訟沒結束，無法完成任務，至於任期到二○二八年是否續任，也要看訴訟狀況。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，黨產會應誠實檢討是否退場，一年花五千多萬預算，人民當然有權利問一句，「到底是在辦案，還是在辦公室續命？」

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中國時報

英智庫IISS示警：台海衝突 恐升高至核戰

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）28日在報告中示警說，美國與大陸若因台灣爆發衝突，雙方軍隊都可能鎖定對方的指管通情系統，發動大規模打擊，但美陸兩軍之間欠缺有效的「安全護欄」，很可能無意間導致局勢升級為核戰。

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美車輸台零關稅 最快下半年三讀

美國正式公告台美投資MOU中載明的非半導體232關稅優惠措施，5月正式實施，行政院副院長鄭麗君指出，台灣取得與歐盟、日韓一致的最惠待遇，有助提升相關產業海外競爭力。對於國人關心美車進口零關稅何時實施？鄭表示，美國301調查7月底出爐，確認台美對等貿易協定（ART）取得優惠待遇後，ART會連同MOU送立法院審查，生效後再配合相關修法，美車零關稅進口才會生效。

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行政院會昨日拍板通過「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案。（記者鍾麗華攝）

21歲吳姓男子吸食K菸後，載運5千多支三級毒品彩虹菸到花蓮，被警方查獲。（警方提供）

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