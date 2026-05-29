週末天氣可望好轉 專家曝下週2波降雨時間點

今日梅雨季第4波鋒面南下，北台易有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

受鋒面南下影響，今日北台易有短暫陣雨或雷雨，不過氣象專家指出，明日隨著鋒面南移各地天氣就會好轉，下週一則是又有「薔蜜」颱風外圍的東北風帶進水氣，北部及東北部再轉濕，下週二至週四天氣較穩定，不過下週五至下下週日又將有鋒面，且降雨強度更強，時間也不限於午後。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫。今日各地區氣溫如下：北部23至29度、中部24至34度、南部23至37度、東部23至34度。

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吳德榮表示，明日鋒面受到破壞、並南移至巴士海峽，各地好轉為多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。週日各地持續晴時多雲，中南部山區午後有局部降雨的機率。

吳德榮說明，下週一「薔蜜」外圍的東北風帶進水氣，北部及東北部轉有局部雨，山區午後有局部短暫降雨；北台轉涼。下週二水氣減少，氣溫回升，各地多雲時晴，午後山區有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，下週三、四「薔蜜」已遠離，西南季風進入南海，台灣氣溫逐日升，大氣日趨不穩定，午後降雨愈來愈明顯。下週五至下下週日「梅雨季」第5波鋒面挾西南季風的型態醞釀中，降雨強度更強，時間也不限於午後。但為期末模擬，各國模式調整中，應持續觀察。

吳德榮提到，第6號輕颱「薔蜜」向西北轉北移動，下週一、二通過琉球群島附近，再向東北迴轉、侵襲日本；明日增強至中度。最新歐洲模式、系集路徑模擬亦顯示類似的預測。若有相關行程應特別注意。

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