曹公圳水岸活化 鳳山火車站串聯捷運橘線中華街夜市

高雄市水利局推動曹公圳水岸活化，串聯鳳山火車站與捷運橘線中華街夜市（記者陳文嬋攝）

高雄市將投入4500萬元，推動曹公圳水岸活化計畫，全長800公尺將加強污水截流，並改善植栽打造綠色廊帶，目前進行規劃設計，預計明年3月底前完工，串聯鳳山火車站與捷運橘線中華街夜市，帶動地方觀光發展。

鳳山地方力促台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」串聯捷運橘線鳳山站，立委許智傑提出曹公文化步道構想，邀集中央與地方單位、在地議員及里長會勘，以鳳山車站大樓串曹公圳，銜接捷運橘線鳳山站中華街夜市。

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尤其曹公圳為清代台灣三大古圳之一，水利局分6期完成曹公圳整治，重現護城河環繞鳳山百年古城美景，但因整治工程完工迄今10餘年，沿岸部分設施老舊、損壞，部分植栽生長不良，且早年污水系統尚未建置完成，沿線污水截流不夠徹底，造成曹公圳水質易受污染。

水利局推動曹公圳水岸活化計畫，已獲水利署因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫補助，初步核定經費4500萬元，全長800公尺，將於曹公圳沿線側溝，增設污水截流設施，把沿岸污水截流至既有污水管線，以淨化曹公圳水質。

水利局也將改善水岸植栽，種植喬木加強綠美化，打造綠色廊帶，沿線也將增設景觀燈，加強夜間照明，並改善鋪面、施設壓花地坪，增添古色美觀，還有景觀欄杆維護安全。

地方建議水岸以地方特色意象點綴，設置文創指示牌，讓民眾漫步水岸，認識鳳山文化。

許智傑說，曹公圳沿線串聯捷運鳳山站、中華街商圈、平成砲台等，具有交通、人文、歷史、經濟等許多面向重要性，打造親水、舒適的文化步道，到捷運站逛中華商圈更方便。

水利局說，整體工程目前進行規劃設計，預計7月中完成初步規劃，9月底前上網發包，明年3月底前完工，營造美麗水環境，提升民眾居住生活品質。

立委許智傑邀集中央與地方會勘。（記者陳文嬋攝）

水利局推動曹公圳水岸活化，串聯鳳山火車站與捷運橘線。（記者陳文嬋攝）

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