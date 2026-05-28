550公尺等了半世紀 潮州火車站前大馬路貫通台1線現勘「勢在必行」

潮州鎮中山路僅止於朝昇東路，未及都市計畫區東緣的吉星路，更遑論連結省道台1線。（記者陳彥廷攝）

屏東潮州火車站前的大馬路中山路一路往東約1.3公里後就止於朝昇東路，並未接通後來闢建的省道台1線，無法貫通最大的交通要道形同鎮內交通斷點，地方居民陳情、爭取多年，直到今年終於露出曙光，今天鎮代會舉行定期會並下鄉考察，特別前往當地現勘，希望能儘速完成開通。

中山路自1976年首個潮州都市計畫就已設定計畫道路至都計範圍東緣的吉星路，但當時因經費及聚落未擴張的關係，僅開闢至現今終點的朝昇東路形成T字路口，距離吉星路還有約550公尺，後來台1線新闢建於吉星路再東側約150公尺的都市計畫範圍外，但中山路仍舊未配合打通、延伸，這550公尺是擱置半世紀。

請繼續往下閱讀...

潮州為屏東第一大鎮，尤其潮州火車站在立體化後更為方便，中山路沿線除了商圈，還有鎮公所、縣府辦公大樓、警局及學校等，打通至台1線一直為鄉親期待，鎮公所2024年編列預算進行環境影響評估，日前經公開徵求意見並進行公開說明會後，昨天鎮代會定期會也下鄉現勘。

「勢在必行！」鎮公所指出，潮州鎮內幹道多以廣義的南北向為主，東西向連通台1線的道路相對稀少，因此計畫道路的開通及延伸道路的拓寬刻不容緩，日前公開徵求意見及公開說明會上，完全沒有任何人反對，鄉親一致的心聲就是「越快越好」，落實這個半世紀前的規劃，也讓鎮民出入更便利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法