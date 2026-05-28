在模糊「視」界中揮灑正能量 瑞梅國小陳品媗獲總統教育獎

陳品媗仰賴擴視機、放大書及厚重眼鏡協助學習。（瑞梅國小提供）

2026年總統教育獎得獎名單揭曉，桃園市楊梅區瑞梅國小六年級學生陳品媗是全市唯一獲獎者，品媗罹患先天性白內障，歷經多次眼睛手術治療。她的世界始終帶著模糊的輪廓，置換人工水晶體，視力仍僅約0.3，即使學習步調較慢，她始終相信「小蝸牛也能走到終點」，在藝術創作更展現令人驚豔的天賦。

班導師彭淑鈴說，品媗因為視力問題，日常行動常受到限制，無論走路、跑步，甚至課堂上的閱讀與書寫，都需比一般孩子更加小心與專注。求學過程中，必須依靠擴視機、放大書及厚重眼鏡協助學習，常常需要比別人多花數倍的時間閱讀、寫字與完成作業，但她從不輕易放棄，總是默默努力、一步一步慢慢前進。

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因為視力問題，她的日常行動常受到限制，無論是走路、跑步，甚至課堂上的閱讀與書寫，都需要比一般孩子更加小心與專注；由於姊姊同樣是身障生，且因腦傷行動不便，品媗從小學會獨立與體貼。「看不清楚，就靠近一點」這句話，成了她面對世界的方式。

除了藝術才能，品媗也熱愛閱讀與音樂，她的畫作曾獲第5屆赤子心全國青少年繪畫比賽佳作，書法與硬筆字表現也深受肯定，閱讀《紅樓夢》後，她每週認真寫閱讀札記，真摯感受甚至感動作家莊典亮回信鼓勵她，「希望妳用愛和勇氣，去面對每一天。」

在合唱團中，即使因視力問題無法清楚看見指揮老師的手勢，品媗依然全心投入每一個音符。個性害羞的同學不敢上台唱歌，她主動陪著對方一起演唱，給予支持與勇氣。她希望未來能成為歌手，「即使我看見的世界是模糊的，但我希望我的歌聲能是溫暖清晰的，去幫助需要幫助的人。」

瑞梅國小校長吳鳳仙說，總統教育獎的精神，不只是表揚優秀學子，更是肯定那些在困境中仍願意努力向前、溫暖他人的孩子。品媗是一位充滿正向力量的孩子，用自己的生命故事，讓大家看見：即使世界模糊，只要心中有光，就能照亮別人，也照亮自己。瑞梅國小將於6月10日舉辦畢業典禮，品媗能獲得總統教育獎肯定，也是送給全校最佳畢業禮物。

桃園市楊梅區瑞梅國小陳品媗，在2026年總統教育獎脫穎而出。（瑞梅國小提供）

陳品媗仰賴擴視機、放大書及厚重眼鏡協助學習。（瑞梅國小提供）

桃園市楊梅區瑞梅國小陳品媗，在2026年總統教育獎脫穎而出。（瑞梅國小提供）

陳品媗在通過桃園市總統教育獎初審時，接受教育局長劉仲成（左）表掦。（瑞梅國小提供）

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