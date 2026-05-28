72歲失智員工被離職？ 「牛大福」委任律師發聲明

牛大福因72歲員工簽署離職單一事遭炎上。（民眾提供）

屏東潮州牛肉料理名店「牛大福」傳出要失智資深員工簽離職書，家屬控訴「事件曝光才想處理」。店家昨天深夜以「個人名義」發出聲明，後來又刪除，今天委任律師正式對外聲明，若未來經專業醫療判定，確認羅姓員工簽署文件時確有失智情況，牛大福方面將接受簽署文件無效論。

72歲羅姓老婦家屬指出，媽媽在今年3月中已出現失智症狀，牛大福為閃躲資遣費及退休金等，在無親屬在側時，登門勸媽媽簽下離職單。媽媽付出青春及健康，換來的卻是這樣的對待。

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牛大福今天委任群策法律事務所律師陳彥价代表，正式對外發布聲明，陳彥价指出，本案相關爆料文章於5月24日發布，但牛大福已於5月22日啟動相關行政作業，包含與屏東縣勞青處進行聯繫、協助進行羅婦相關退休申請程序，目前通話紀錄及文件資料皆具備完整時間紀錄可供查證，絕非外界傳言於爆料事件曝光後才進行補救。

至於外界關注羅婦是否在失智情況迫簽「離職單」？陳彥价指出，羅婦今年數月以來，出勤及健康狀況皆未符合任職需求，業者曾由店長於5月7日至家中探視關心，並確認羅婦因自身健康因素已無繼續任職意願後，雙方合意簽署離職文件。

陳彥价強調，「由於一般人無法單憑日常互動即明確判斷長者是否罹患失智症，若未來經專業醫療判定，確認該員工於簽署文件時確有失智情況，牛大福方面也將接受簽署文件無效論，並依法提供完整協助並負擔相關費用。積極完成該同仁辦理勞保退休金請領，並從優負擔相關費用，持續提供必要協助與照顧，妥善保障該名同仁後續生活需求。」

聲明文末指出，牛大福不僅重視食品安全與商品品質，更重視每一位同仁的工作與生活照護，牛大福旗下同仁多數任職十多年以上，皆如家人一般看待，絕不會對宛若家人的同仁進行苛待。對於此次事件所引發的社會討論，陳彥价表示完全理解社會大眾對高齡員工及失智議題的關心，也願意持續配合相關單位進行說明，盼外界於資訊尚未完整釐清前，能給予更多理性理解與空間。

牛大福委任群策法律事務所律師陳彥价代表正式對外發布聲明。（擷取自牛大福臉書）

牛大福委任群策法律事務所律師陳彥价代表正式對外發布聲明。（擷取自牛大福臉書）

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