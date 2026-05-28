文林變電所不只半地下化 台電再提精進方案：助攻達標2030年公車電動化

民進黨立委沈伯洋（左三）、吳思瑤（右三）及4位士林北投在地市議員28日前往北士科「文林變電所」預定地會勘。（記者塗建榮攝）

民進黨籍立委吳思瑤今（28）率領經濟部、國科會、台灣電力公司與北市議員，至北投士林科技園區文林變電所預定地會勘，台電董事長曾文生致詞先向不知轄區要蓋變電所的洲美里長陳照梅致歉，並說文林變電所昨天定案、今到地方說明，一定會做詳細規劃。台電輸變電工程處北區施工處副處長林健民簡報指出，「變壓器地下型」折衷方案，開挖深度無須同地下型要到地下5層，僅需地下1層設置變壓器，開關設備室等則在地面，但因得施作連續壁，工期仍要6至7年。另提出「雙站合一、建設共構」的精進作法，配合2030年市區公車全面電動化政策，同時滿足停放的170輛充電需求。

林健民說明，士北地區共有9個變電所，最核心的就是仙渡超高壓變電所，電力主要源自於林口電廠，送到仙渡後再供給下游的百齡與蘭雅變電所。2021年根據市府擬定的園區產業類型，預估2034年後最終用電量為「120MW」；去年5月輝達宣布台灣總部落腳北士科後，台電隨即開會檢討並函文市府，希望能夠盡快建置文林變電所，以利滿足未來長期發展用電需求。

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他提到，已收到包含輝達在內園區用戶的用電申請，目前申請量已超過56MW，考量到輝達將帶來磁吸效應，預估園區用電量恐達200MW以上，比原本預估的超過兩倍，因此急需興建文林變電所，確保供電穩定，同時規劃短、中、長期方案。短期先由仙渡跨區支援，加上百齡變電所既有裕度，可供54MW，目前輸電線路擴容量工程也在施工中，預定2027年完成。

中期建置臨時變電所，可供應輝達總部特高壓用電，以及園區一般用戶用電，共計60MW，已著手規劃，期盼能在取得施工許可後的20個月內完成。長期則靠文林變電所，可供240MW，徹底解決園區用電需求，取得建照後，約需72個月至84個月工期。不過，尚需市府協助加速推動施工許可、都審、建照行政作業，以及核發管線施工路證。

林健民指出，文林變電所位於福國路、河美街與河堤所包圍的公車調度站基地內西側，與公車調度站為鄰，北側是捷運禁限建範圍，南側又臨近河堤，非常特殊，最終決定採用「變壓器地下型」方案，即變壓器設置於地下1層，開關設備室等其餘設備放在地面，將對周遭住宅的影響將至最小，並允諾電磁場監測數據透明公開，與地方共存、共榮之外，配合2030年市區公車全面電動化，以及市府希望該處能夠停放170輛公車，以100輛的公車充電樁保守推估，用電量一定超過30MW，因此希望與公車調度站共構，利用地勢之利與完善規劃，讓公車站使用空間極大化，創作土地雙倍價值的「共好」解方。

文林變電所預定地。（記者塗建榮攝）

文林變電所配置。（台電提供）

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