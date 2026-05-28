「桃漾館」繩索挑戰中心啟用！18關卡等你挑戰

「桃漾館」2樓繩索挑戰中心今日啟用。（桃園市青年局提供）

桃園市政府青年事務局以青少年為服務主體在八德區建置室內多元創新學習園區「桃漾館」，今（28）在2樓辦理全新設施「室內極限繩索挑戰中心」啟用儀式，場館透過6大主題設施與多元課程設計，提供青少年啟發潛能、實現夢想的創新體驗空間。

桃園市議會議長邱奕勝、青年事務局長侯佳齡、教育局督學徐朝愷及鄭紹正、羅浮高中校長瑪紹彼藺等人，出席見證繩索挑戰中心啟用儀式。

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邱奕勝表示，桃漾館繩索挑戰中心，為全國首座室內高低空繩索挑戰場域，並已取得美國ACCT安全認證，設有18道不同難度關卡，包含平衡木、網繩穿越及高空跨越等設施。最高高度約5.6公尺，不超過2層樓高，非常適合國小至高中學生前來體驗。這不僅是體能挑戰，更是一堂「勇氣必修課」，他期許年輕學子在挑戰極限的過程中，提升抗壓性與問題解決能力，並在冒險體驗中建立自信。

侯佳齡表示，桃漾館全面提供青少年高低空探索、AI及虛擬實境科技應用等多元體驗服務。今日活動邀請桃園市立羅浮高中國中部學生率先體驗，學生們現場驚呼連連，並表示桃漾館從高低空繩索挑戰到科技競技體驗皆相當精彩，適合青年朋友安排一日體驗活動。市府也歡迎桃園市各級學校及青年學子踴躍參與體驗，更多資訊可至桃漾館官方網站查詢。

「桃漾館」2樓繩索挑戰中心今日啟用。（桃園市青年局提供）

桃園市議會議長邱奕勝（左三）出席「桃漾館」2樓繩索挑戰中心啟用儀式。（桃園市青年局提供）

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