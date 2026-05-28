金門迎城隍封街巡行 後浦小鎮「神氣」十足

藝陣中出現妝扮青春的禮生，也是隊伍中「嬌」點。（記者吳正庭攝）

金門歡慶浯島城隍遷治346週年，系列活動中最重要的「迎城隍」遶境今天登場，來自金城鎮4境神尊、藝陣及台灣、中國福建一帶城隍爺大會師，現場萬人空巷，7個半小時的封街遊行，把金門後浦小鎮營造得「神」氣十足。

中午吉時一到，浯島城隍爺在縣長陳福海、縣籍立委陳玉珍、議長洪允典、副縣長李文良、台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯合力肩扛城隍爺起駕出巡。雖然陳玉珍、李文良將參選縣長，而楊鎮浯未表明選縣長或立委，秉持「為神明服務」前提，5人合力扛轎，現場一團和氣。

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遶境隊伍出發後，45支各式陣頭，沿著昔日城隍「出巡」道路穿梭大街小巷，不僅有善男信女持香隨行，各家戶也擺出香案，在城隍途經道路敬拜；由於高壓及偏南風影響，氣溫偏高，體感溫度一度飆達攝氏35度，每年最受矚目的親子蜈蚣座，家長護子心切，在每個小朋友座位安裝了一台小型電扇降溫。來自台灣各縣市城隍神尊，也在蜈蚣座浩浩蕩蕩隨巡，十分威嚴；有信眾指出，美中不足的是，行經模範街時，沒有適當人員及路標引導，隊伍一度脫序與前方藝陣「交流」。

此外，隊伍中有辣妹以鋼管舞獻藝，還有妝扮青春的禮生在藝陣前導，加上高分貝的舞曲，把現場打造得有聲有色。

「金門迎城隍」是台灣離島第一個被指定的國家重要民俗，也是金門年度最大的宗教盛事，上午11點交通管制，到晚間6點30分解封，超過4300人參與的聚會圓滿結束；入夜後，依往例今年值爐的東門境會邀親友作客，凝聚鄉誼。

金門縣長陳福海（前右一）、縣籍立委陳玉珍（前左二）、議長洪允典（中）、副縣長李文良（右三）、台北農產運銷股份有限公司董事長楊鎮浯（左三）合力肩扛城隍爺起駕出巡。（記者吳正庭攝）

由於氣溫偏高，每年最受矚目的親子蜈蚣座，家長在每個小朋友座位安裝了一台小型電扇幫忙降溫。（記者吳正庭攝）

走在隊伍前方的董排爺，一出場就為「金門迎城隍」拉滿氣場。（記者吳正庭攝）

遊行隊伍中，蚌殼精的傳統表演仍受鄉老歡迎。（記者吳正庭攝）

即將代表台灣遠赴捷克表演的中正國小鼓吹隊也在迎城隍活動獻藝。（記者吳正庭攝）

年輕人在「扛輦」充滿活力的律動。（記者吳正庭攝）

「金門迎城隍」活動隊伍中的「十二婆姐」，輕盈一致的步伐帶來的空靈氛圍，是整場焦點 之一。（記者吳正庭攝）

來自台灣各縣市的城隍神尊，也安座在蜈蚣座浩浩蕩蕩隨巡，十分威嚴。（記者吳正庭攝）

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