「綠色和平」送蛋糕籲投資在地綠電 黃仁勳回應：你是對的！

「綠色和平」在輝達活動送「AI NEEDS RENEWABLE ENERGY（AI要再生能源）」的5層蛋糕，讓輝達執行長黃仁勳（右）驚喜，主動接過蛋糕來簽名。（綠色和平提供）

NVIDIA（輝達）今（28日）回台舉辦GTC Taipei，綠色和平特地送上「AI NEEDS RENEWABLE ENERGY（AI要再生能源）」的5層蛋糕，輝達執行長黃仁勳驚喜，主動接過蛋糕來簽名；還欣然表示「你是對的！AI就是投資再生能源最好的方式！」，認為目前的能源需求飆高，因此利用市場的力量自然會驅動對再生能源的投資。

綠色和平氣候與能源專案負責人張皪心在輝達活動現場，送上蛋糕給黃仁勳，並提問是否願意跟台灣的供應鏈一起投資再生能源嗎？獲黃仁勳正面回應。張說，很高興黃仁勳收下蛋糕，並作出與供應鏈一起投資再生能源的肯定，輝達市值破5兆美元，供應鏈有10家位於台灣，包含台積電、鴻海、日月光等，相信輝達擁有相當話語權及份量，能對供應鏈提出採用100％再生能源。

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張皪心表示，黃仁勳提到AI「5層蛋糕」結構的最底層，正是最不可或缺的能源，輝達前20大硬體製造供應商，其中有一半就在台灣生產製造關鍵硬體供應與代工服務，其電力供應卻仍高度依賴化石燃料。

根據綠色和平東亞分部今年發布的《NVIDIA 的綠色幻象（Nvidia’s Green Illusion）》分析報告揭露，隨著其營收暴增，其總碳排也在2023到2025年暴增93％，其中高達87％碳排放正來自位於東亞的供應鏈。

綠色和平指出，面對AI爆炸的電力需求，行政院近日亦修正「能源管理法」，並明確釋出訊號：「用電大戶必須承擔起『用電責任』，自備電力與儲能建設。」輝達首當其衝，包含從北士科的大型研發中心，到與鴻海在高雄啟動、用電預計上看100MW的AI資料中心K-1。張皪心強調，期待輝達未來能與在台的供應鏈，正式落地共同投資再生能源，為台灣AI之島留下更乾淨的前景。

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