少子化衝擊木造業！日本宮崎林業跨海訪桃園盼拓展海外市場

宮崎縣台灣交流大使星原透（右二）率團參訪桃園日式古蹟活化典範「桃園77藝文町」。（桃園市政府提供）

桃園市與日本宮崎縣自2017年締結友好城市，各領域交流頻繁，宮崎縣台灣交流大使星原透近日率團訪問桃園，桃園市政府秘書處長曾俊豪代表市長張善政接待，雙方針對林木產業發展、歷史木造建築修繕及文化資產保存等議題交流，並前往日式古蹟活化典範「桃園77藝文町」參訪，借鏡桃園在日式警察宿舍群的維護與再生經驗，期盼為兩市未來的文化資產保存合作注入更多創新思維。

曾俊豪指出，桃園與宮崎縣情誼深厚，近年不論是宮崎選手跨海來台參與「2024桃園半程馬拉松」，或是宮崎縣知事河野俊嗣率團出席「2025台灣燈會在桃園」，以及都城市運動少年團與桃園小學的棒球友誼賽，都展現兩市互訪交流的豐碩成果。他也祝賀星原大使於年初獲日本政府頒發象徵極高榮譽的「旭日大綬章」，表彰其長年在外交及學術領域的卓越貢獻。

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曾俊豪提到，桃園市近年積極投入歷史建築的保存與活化，目前全市共有16處、多達41棟日式木造建築。此次安排訪團參觀的「桃園77藝文町」正是最具代表性的成功案例，其前身為日治時期的警察宿舍，經市府重新修復成功轉型為充滿活力的文創園區。針對宮崎縣引以為傲的林木產業，他建議當地產業界未來可組團來台參加木材家具展、文創設計展等，進一步打開宮崎林木在台灣市場的知名度。

星原透大使表示，此行預定走訪台灣6個縣市，因為桃園市與宮崎縣擁有深厚且特別的友誼，因此將桃園列為台灣交流的第1站。他坦言，受少子化衝擊，日本新建木造建築逐年減少，宮崎縣政府積極拓展海外市場，並已與台灣的學校展開跨國合作，針對不同氣候精進木材防腐與防潮技術，未來宮崎也將著重與台灣的設計、建築界互動，歡迎台灣同業赴日交流。

同行宮崎縣森林林業協會專務理事福田芳光也補充，宮崎木材用途極廣，除一般建材，也大量投入幼教領域的木製玩具與課桌椅。

宮崎縣台灣交流大使星原透（右三）率團訪問桃園日式古蹟活化典範「桃園77藝文町」實地參訪。（桃園市政府提供）

宮崎縣台灣交流大使星原透（左）率團訪問桃園，與市府秘書處長曾俊豪（右）前往日式古蹟活化典範「桃園77藝文町」實地參訪。（桃園市政府提供）

日式古蹟活化典範「桃園77藝文町」吸引日本宮崎縣借鏡取經。（桃園市文化局提供）

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