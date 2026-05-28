高雄教師墜樓亡 陳其邁提3方向 改善老師繁重行政或不必要壓力

高雄市長陳其邁已和教師團體討論，由教育局組成教師支持諮詢委員會。（記者葛祐豪攝）

高雄市某國小發生教師墜樓身亡，市長陳其邁今（28日）前往關懷家屬時表示，對優秀教育夥伴的離去深感不捨，盼留給家屬空間；他並已和教師團體討論，由教育局組成教師支持諮詢委員會，針對基層教師環境，提出「強化教師支持系統」、「改革校事會議」與「妥善處理師生輔導」等三方向改善措施，不讓老師在教學現場面對繁重的行政或不必要的壓力。

陳其邁說，全力支持教師團體提出的三點訴求，也一定會加速落實相關工作。強化教師支持系統方面，已要求教育局與衛生局合作，在「高雄市所屬各級學校教師諮商輔導支持體系設立辦法」的基礎上，擴大駐點心理師資源，增加心理諮商補助次數，由每人5次提高至12次；若經專業評估仍有需求，不受次數限制。

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他指出，同時擴增簽約心理諮商機構、挹注經費協助各校辦理壓力調適與情緒支持課程，並透過員工協助方案（EAP）整合醫療與心理資源；以及要求教育局一定要重新檢視法規制度，面對問題來檢討改善，分攤高雄教師站在教育第一線的工作壓力，做高雄教師實質意義的後盾。

陳其邁強調，第一線教師非常關心的校事會議，自己在議會答詢時，便支持全面檢討，已請教育局著手整理教育現場實際運用產生的缺失並進行改善，將全面導入市府跨局處資源，包括心理師，社工與醫療院所等，全面協助第一線教育同仁。若現行制度面涉及到修法的部分，向教育部及立法院建議積極推動修法，落實教師權益保障，讓老師在課堂上能專心教學回歸專業，避免不必要的壓力與干擾。

針對妥善處理師生輔導部分，陳其邁表示，事件發生後，教育局與校方立即啟動關懷與輔導機制，第一時間向家長說明事件概況及後續學生輔導協助措施，依事件接觸程度，安排分級介入與後續陪伴，提供親師生一切必要支持；並同步整合市府衛生局及大專院校資源，協調專業心理師駐校。教育局每日派員進駐校園，穩定校務運作，協助校園早日恢復安定。

此外，高市府今日也召開府級心理健康促進及自殺防治例行性會議，會中多名專家學者提出因應措施，並再三提醒事件成因不宜過度簡化或單一歸因，應避免臆測擴大衝擊。

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