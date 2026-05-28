30K徵司機！南投受天宮開「這些條件」被酸爆

南投名間鄉松柏嶺受天宮再度徵才，這次徵公務車司機。（資料照，記者陳鳳麗攝）

全國知名的松柏嶺受天宮近日在臉書粉專徵公務車司機，貼文強調「喜歡開車，也喜歡宮廟，有駕照，無路怒症，歡迎投履歷！」，而點進就業網站發現，月薪3萬元的司機，要開車還要協助拍照、記錄友宮文史、擔任訪宮祭典司儀，無出車時則要協助廟祝、支援櫃台，網友大嘆「這徵的不是員工而是義工」。

名間鄉松柏嶺受天宮主祀玄天上帝，是香火鼎盛的知名宮廟，2024年該宮在臉書粉專貼出32K徵文宣專員啟事，須有攝影、電腦、設計、儀式規劃、新聞稿撰寫的專長，當時被網友酸爆，指「該薪水比開龍頭符要用的還血汗！」，廟方後來回應「會虛心檢討」。

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近日受天宮再度徵才，這次徵的是公務車司機，貼文並截圖就業網站列出的工作內容，網友點進該網站發現薪水3萬元，爭相在臉書粉專留言，有多名網友表示「有興趣！」，但開酸的則更多，有網友說：「應徵者是功德+1」、「找這樣員工要有緣分」、「宮廟賺那麼多只願意用這薪水請猴子！」。

有網友留言「哇！比最低工資多500！」、「是司機、攝影師、司儀、廟公又是工讀生，以一擋五，薪水卻不是5倍！笑爛！」，也有網友說「這不是徵員工而是徵義工！」、「玄天上帝看了都直搖頭！」。

儘管開酸的網友佔多數，但有網友看了眾多留友後仍幫廟方講話，強調「不喜歡就不要看，不要說三道四的，有人缺錢就會去了！」，「對有宗教信仰的人，這薪水算不錯，可用半服務態度來做！」。

松柏嶺受天宮徵公務車司機，要會開車還要兼攝影、訪問友宮文史記錄、司儀，不出車期間要支援櫃檯、協助廟祝…等。（圖擷自松柏嶺受天宮臉書粉專）

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