週五稍降溫！中部以北防雨彈 南部高溫飆37度

週五中部以北及宜蘭地區降雨機率提高。（資料照）

週五（29日）中部以北及宜蘭，有短暫陣雨或雷雨，溫度方面，北部、宜蘭及花蓮溫度稍下降，但南部內陸地區，局部仍來到36到37度的高溫。

中央氣象署預報，週五受鋒面影響，易有短延時強降雨，中部以北及宜蘭地區降雨機率提高，有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，尤其是在北部、宜蘭地區及午後花東地區、中南部山區並有局部大雨發生的機率，到了晚間南部地區仍有零星短暫陣雨，建議攜帶雨具備用。

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溫度方面，北部、宜蘭及花蓮溫度稍下降，高溫約28至31度，中南部及台東32到35度，尤其南部內陸地區仍有局部36到37度發生的機會，外出請做好防曬措施與多補充水分，並請減少在戶外活動時間，而各地的低溫約25到28度。

離島天氣，澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，26至31度；金門多雲時陰短暫陣雨或雷雨，26至30度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，24至27度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週末受東北季風影響，台灣各地天氣轉為多雲，午後中南部山區仍有局部雷雨，整體天氣稍微穩定，但仍不排除局部強降雨的可能。

紫外線指數方面，週五澎湖縣、台東縣為「危險級」，基隆市、台北市、新北市為「中量級」，宜蘭縣、新竹縣、新竹市、連江縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週五花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週五北部、宜蘭及花蓮溫度稍下降，南部仍有局部36到37度高溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五澎湖縣、台東縣為「危險級」，基隆市、台北市、新北市為「中量級」，宜蘭縣、新竹縣、新竹市、連江縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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