高雄教師墜樓亡 教育局長、校長發聲了

高雄市教育局長吳立森指將依市長陳其邁指示，成立「教師支持諮詢委員會」。（高雄市政府提供）

高雄市某國小25日發生資深教師在校園墜樓不幸身亡，網路輿論燒不停，今（28日）高雄市教育局長吳立森表示將加速成立「教師支持諮詢委員會」，該校王姓校長亦發聲說明，相關事實仍在釐清中，懇請外界不要臆測、轉傳未經確認的訊息。

王姓校長表示，這次校園發生的不幸事件，全校師生都非常悲傷與不捨。校方最深切掛念的是家屬的感受，以及受影響學生、老師的後續協助，也請大家給予家屬安靜與尊重的空間。相關事實目前仍在釐清中，也懇請外界不要臆測、轉傳未經確認的訊息。

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王姓校長說，事件發生後，學校已立即啟動校園危機處理與輔導機制，並向家長說明後續支持措施。教育局、衛生局及專業心理師也已進入校園協助。校方會安排需要輔導的師生，入班輔導、個別關懷與後續追蹤。若孩子出現失眠、焦慮、情緒低落或行為改變，也請家長與導師、輔導室保持聯繫。此刻學校最重要的責任，是讓每一位師生都能被看見、被支持、被接住。

高雄市教育局長吳立森沉痛指出，事件發生後，教育局已立即啟動校園危機處理機制，派員進駐學校，提供師生分級關懷與諮商支持。對於目睹者、相關人員也會持續提供協助。請所有需要協助的親師生，不要獨自承受，市府與教育局會持續陪伴大家走過這段艱難時刻。

教育局也已依市長陳其邁指示，加速檢討校事會議、並成立「教師支持諮詢委員會」，協助個案後續處理及教師支持系統，落實教師權益保障，讓老師在課堂上能專心教學回歸專業，避免不必要的壓力與干擾。

王姓校長說明相關事實仍在釐清中，懇請外界不要臆測、轉傳未經確認的訊息。（高雄市政府提供）

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