台中版美食攻略來了！冰品甜品、炒麵、宵夜3大地圖上線

台中市工商發展投資策進會整理炒麵地圖，有超過50家人氣店家。（台中市工商發展投資策進會提供）

台中市工商發展投資策進會推出「冰品甜品地圖」、「炒麵地圖」及「宵夜地圖」等3大主題互動地圖，還有必比登推介及在地老店及人氣店，透過數位導覽與主題式探索，串聯台中庶民美食文化與城市觀光，邀請品味最道地的台中味。

工策會總幹事陳學聖指出，這次推出「冰品甜品地圖」、「炒麵地圖」與「宵夜地圖」，每款地圖精選超過50家台中特色店家，涵蓋在地人氣名店、巷弄老店、深夜排隊美食及隱藏版特色小吃，民眾不論白天、午後或深夜時段，都能透過手機快速找到符合當下心情的台中美味。

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冰品甜品地圖涵蓋人氣名店旅禾泡芙、巴部屋工房、百年餅店的陳允寶泉；炒麵地圖也有必比登推介的阿坤麵，以及排隊店家黑白切、資豐美食等；宵夜地圖則有激旨燒鳥、夜間爌肉飯、翁記泡沫廣場等。

陳學聖說，台中長期孕育出眾多特色美食與文創品牌，其中不少更是深具實力的地方「隱形冠軍」，隨著消費型態快速轉變，餐飲與零售業面臨數位轉型挑戰，因此透過數位工具整合商圈、店家與消費者，打造美食探索平台，盼帶動地方觀光與消費動能，提升台中美食品牌形象與全國能見度。

陳學聖說，只要加入工策會官方LINE好友，即可即時查詢店家資訊、推薦品項與地理位置，享受便利的數位美食導覽服務。

宵夜地圖精選超過50家台中特色店家，深夜排隊美食及隱藏版特色小吃。（台中市工商發展投資策進會提供）

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