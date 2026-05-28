台南女中棒球隊成軍1年 隊史首座金盃入袋

（圖擷自台南女中合作社臉書）

文武雙全！甫於去年2月正式成軍的台南女中棒球隊，今（28）日在全國高中棒球聯賽女子軟式組預賽最後一戰火力全開，以提前4局21比7擊敗中山女高，3戰全勝勇奪首冠，也拿下南女棒球隊成立以來第1座冠軍金盃，消息傳回校園，師生振奮。

台南女中此役一開賽就展現強大攻勢，首局先攻下3分，中山女高隨後在1局下追回2分。南女2局上再添4分，中山2局下也不放棄，再追2分緊咬比數。不過南女3局上趁著對手更換投手，一口氣灌進8分大局，瞬間拉開差距，奠定勝基。即使中山後續持續搶分，仍無法改變戰局，最終南女提前4局以21比7收下勝利，風光抱回冠軍。

請繼續往下閱讀...

除了團隊奪冠，台南女中也包辦多項個人獎項，成為本屆最大贏家。其中投手獎由莊閔茜拿下，最有價值球員（MVP）則由陳屏榆奪得，她在今日中國醫大個人申請放榜中，也順利正取中醫系甲組跟乙組。最佳教練獎也由林威志、謝易展雙雙獲獎。

值得一提的是，台南女中棒球隊去年2月才正式成立，短短1年便奪下全國冠軍，展現驚人實力與凝聚力。奪冠消息一出，南女合作社也立刻在臉書貼出賀榜，幽默寫道「老師們說職棒球隊得到總冠軍，母公司會有慶祝活動」，並同步祭出飲料優惠，逗樂不少師生與校友。

校長洪慶在回憶創隊起點時說，兩名發起學生走進校長室說「校長你說過我們都是你的女兒」，並提出成立棒球隊的夢想，他當場允諾支持，強調是「疼女兒不是溺愛」，並承諾行政全力協助，學生也用實際成績證明夢想的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法