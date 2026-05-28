1、2月交通死亡數新北最多 交通局：應考量人口數才客觀

交通部公布今年1、2月的道路安全統計，各縣市整體死亡人數統計。（圖由交通部提供）

交通部公布今年1、2月的各縣市道路安全統計，整體交通死亡部分，以新北市共70人死亡最多；行人死亡部分，同樣也以新北市死亡13人最多，整體以新北市的交通安全表現最糟糕。

新北市交通局今回應，交通事故死亡數據資料應考量人口數才客觀，市府已全面檢討並強化各項交通安全作為，A1加A2死傷人數截至今年5月16日止，已較去年同期減少10.9%。

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新北市交通局指出，新北市人口數高達404萬，為全國人口最多的縣市，交通事故死亡數據資料應考量人口數才客觀，市府已全面檢討並強化各項交通安全作為，經統計，A1加A2死傷人數截至今年5月16日止，較去年同期減少2244人，相當於10.9％，顯示整體事故死傷已有下降趨勢。

另據交通部統計，在縣市部分，今年1至2月整體30日死亡人數，與2023年同期相比，以新北市增加27人最多；行人事故部分，也以新北市行人死亡增加5人最多。交通部將持續透過聯繫會議，提供相關縣市改善建議，期使在中央及地方合作下，積極提升道路安全。

交通部公布今年1、2月的道路安全統計，各縣市行人死亡人數統計。（圖由交通部提供）

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