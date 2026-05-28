「貓貓蟲咖波」基隆出沒！潮境海灣節國際帆船賽 搭船觀賽報名

基隆潮境海灣節與貓貓蟲咖波聯名活動。（基隆市政府提供）

基隆市大型夏季海洋活動「潮境海灣節」結合國際級帆船賽事、人氣IP「貓貓蟲咖波」聯名活動，以及大型潮境音樂會。今年台琉國際帆船賽6月7日登場，共有來自12個國家、36艘重型帆船參賽，同時還開放民眾搭船出海觀賽，近距離感受帆船運動魅力，即日起開放報名。

基隆市副市長邱佩琳說，台琉國際帆船賽是長年展現海洋外交的重要舞台，不僅深化台日交流情誼，也促成基隆與日本宮古島締結姊妹市。今天基隆至石垣島直航航線開航，為兩地觀光與經貿交流開啟全新契機，透過海洋運動與航線串聯，帶動台日雙方在產業、觀光與文化上的深度互動。

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邱佩琳指出，今年「潮境海灣節」首度與人氣IP「貓貓蟲咖波」合作，希望可以吸引更多遊客來到基隆，帶動地方觀光與消費。

產業發展處長蔡馥嚀說，潮境海灣節由帆船賽打頭陣，共有來自12個國家、36艘重型帆船及數百位選手參與，規模再創新高。最具挑戰性的首站「基隆國際帆船賽」6月7日在碧砂漁港出航繞行基隆嶼，基隆嶼周邊海域風向多變、水流複雜，極度考驗選手對風況與潮流的即時判斷。為讓民眾近距離感受帆船運動魅力，今年推出限量觀賽船，並安排專業解說員導覽，帶領民眾深入體驗海洋運動文化。

6月15日起，在潮境公園推出「潮生態暨潮漁村互動展」活動，現場設置大型「貓貓蟲咖波」充氣裝置，並結合AR擴增實境互動技術，民眾完成指定任務即可兌換限量禮品及參加抽獎，還能透過可愛拍照框留下夏日回憶。更多活動詳情及報名資訊請上「潮嚮．山海基隆」臉書粉專、基隆潮境海灣節官網查詢。觀賽船線上報名：https://accu.ps/8ghz3e。

基隆國際帆船賽6月7日展開基隆嶼繞島賽。（基隆市政府提供）

基隆潮境海灣節來了，橫跨整個夏季的海洋活動。（基隆市政府提供）

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