台南爭取77億治水經費 36件工程全面強化防洪韌性

台南市爭取77億元推動治水工程，強化防洪韌性。（南市水利局提供）

面對極端氣候帶來的強降雨挑戰，南市持續強化城市治水與防洪韌性，向中央爭取「縣市管河川及排水整體改善計畫」經費近64億元，將推動36件治水及水環境改善工程，再加上已核定的丹娜絲特別條例13億元，總經費達77億元，盼透過系統性排水整治與抽水設施建置，降低積淹水風險，提升城市防災能力。

南市水利局表示，丹娜絲颱風過後，市長黃偉哲第一時間指示全面盤點治水需求，並積極向中央爭取經費，針對易積淹水區域進行改善規劃。市府透過提報「氣候變遷縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，獲經濟部水利署初審同意第1批治理工程經費63.95億元，目前已同步啟動工程設計、用地取得等前置作業，後續待正式核定後，也將向議會爭取市府配合款，全力推動各項工程如期如質完成。

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水利局指出，此次核定的治理工程涵蓋多個重要排水系統，包括後壁菁寮排水系統渠道延續整治、七股大寮排水渠道與抽水設施改善，以及劉厝排水系統延續治理等，都是長年地方關注的治水重點區域。透過渠道拓寬、護岸改善及抽水能量提升，將有效提升區域排洪能力。

此外，針對人口密集的都市聚落，市府也同步強化都會區防洪建設，包括永康排水、土城仔排水及六塊寮排水等重要排水系統，將進一步提升防洪保護標準，降低豪雨時積淹水風險。

水利局強調，近年極端降雨已成常態，治水工作不能只靠單一工程，而是需要透過整體流域治理、排水系統改善及抽水設施升級，逐步建立更完整的防洪韌性。未來待整體計畫陸續完成後，將有助提升台南整體防災量能。

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