台師大、越南肯特大學 簽署合作備忘錄

台師大校長宋曜廷（右）與肯特大學副校長陳玉海（左）代表簽署合作備忘錄。（台師大提供）

台灣師範大學近日與越南肯特大學（Can Tho University, CTU）正式簽署校級合作備忘錄（MOU），雙方將在既有合作基礎上，進一步深化高等教育、科研交流及人才培育合作，聚焦人工智慧（AI）、半導體、工程科技及跨域人才發展等領域，攜手打造台越高教合作新典範。

此次肯特大學由副校長陳玉海（Prof. Tran Ngoc Hai）率團訪台，代表團成員涵蓋科研處、工程學院、自動化技術系及國際事務處等主管與學者，展現對雙方合作的高度重視。越南勇源教育發展基金會（CYMF）執行長冼文舉亦共同參與交流，持續支持台越人才培育合作。

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簽約儀式於台師大行政大樓第2會議室舉行，校長宋曜廷表示，此不僅象徵2校正式建立合作夥伴關係，更代表雙方對高等教育國際合作、科技人才培育，以及跨文化交流的共同期待。

肯特大學長期以來在越南湄公河三角洲地區扮演重要角色，在人才培育、區域發展與學術研究方面成果卓著；而台師大則持續推動國際化與跨域教育，積極深化與東南亞高等教育夥伴的連結。雙方未來將在共同教育理念與願景基礎上，展開長遠且具實質意義的合作。

據台師大統計，2023年至2025年間，越南學位生人數由146人成長至274人，其中研究所學生增幅尤為明顯。目前越南學生於碩博士階段，就讀理工與AI相關領域的人數持續增加，研究方向涵蓋資訊工程、電機工程、物理、化學、科技與AI應用等。雙方自去年共同啟動「躍獅計畫」以來，已逐步建立台越人才培育與產學合作基礎，此次MOU簽署，也象徵雙方合作邁向制度化與長期化發展。

目前已有多位肯特大學校友，至台師大攻讀碩士學位，另有多位學生預計於今年9月入學，錄取系所涵蓋化學、資訊教育、管理及歐洲文化與觀光研究等領域。

此外，「躍獅計畫」已建立完整的人才培育機制，包含來台短期研習、半導體暑期營、學位銜接及獎學金支持等，並已接待多位肯特大學學者赴台交流，以及支持學生來台攻讀碩士學位。

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