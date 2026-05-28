任內最後一次與市長獎學生合影 盧秀燕送畢業生「3顆心」

盧秀燕配合市長獎學生創意擺拍。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕任期倒數7個月，今年台中市有8千名高中以下畢業生獲市長獎，盧秀燕任內最後一次以市長身分跟學生合影，並配合學生擺拍，她也送給畢業生「3顆心」，勉勵學生未來在人生不同階段，都要常保同理心、好奇心及快樂的心，勇敢迎向下一段旅程。

台中市今年共有8042位高中、國中及國小畢業生榮獲市長獎殊榮，教育局規劃3梯次市長獎合影活動，讓獲獎學生能跟市長合照，今日辦理第一梯次合影，今年也是盧秀燕最後一次以市長身分跟學生合影，她在合影前先勉勵學生，她說，能獲「市長獎」是校園生活中的最高榮譽，也是大家努力累積的豐碩成果，這份榮譽代表肯定，更是人生旅程中極具意義的「勳章」，期許學生帶著榮耀與自信，勇敢邁向人生下一個階段。

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盧秀燕另說，人生道路漫長，未來在前進的過程中，永遠不要忘記「3顆心」，第一是「同理心」，在生活中隨時關懷他人，並在需要時伸出援手；第二是「好奇心」，對寬廣的世界保持熱情與強烈的求知慾；第三則是「快樂的心」，無論做任何事都要保持快樂，因為缺少快樂的成功，也將失去真正的意義，期盼大家在下一個階段都能更上一層樓、發展得更好。

合影過程盧秀燕一一配合學生的要求擺拍，最多人合影時選比愛心等動作，也有人設計趣味團拍動作，盧秀燕也都配合演出，讓合影現場笑聲不斷。

盧秀燕陪市長獎學生創意擺拍留念。（記者蘇孟娟攝）

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