為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    任內最後一次與市長獎學生合影 盧秀燕送畢業生「3顆心」

    2026/05/28 19:32 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕配合市長獎學生創意擺拍。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕配合市長獎學生創意擺拍。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕任期倒數7個月，今年台中市有8千名高中以下畢業生獲市長獎，盧秀燕任內最後一次以市長身分跟學生合影，並配合學生擺拍，她也送給畢業生「3顆心」，勉勵學生未來在人生不同階段，都要常保同理心、好奇心及快樂的心，勇敢迎向下一段旅程。

    台中市今年共有8042位高中、國中及國小畢業生榮獲市長獎殊榮，教育局規劃3梯次市長獎合影活動，讓獲獎學生能跟市長合照，今日辦理第一梯次合影，今年也是盧秀燕最後一次以市長身分跟學生合影，她在合影前先勉勵學生，她說，能獲「市長獎」是校園生活中的最高榮譽，也是大家努力累積的豐碩成果，這份榮譽代表肯定，更是人生旅程中極具意義的「勳章」，期許學生帶著榮耀與自信，勇敢邁向人生下一個階段。

    盧秀燕另說，人生道路漫長，未來在前進的過程中，永遠不要忘記「3顆心」，第一是「同理心」，在生活中隨時關懷他人，並在需要時伸出援手；第二是「好奇心」，對寬廣的世界保持熱情與強烈的求知慾；第三則是「快樂的心」，無論做任何事都要保持快樂，因為缺少快樂的成功，也將失去真正的意義，期盼大家在下一個階段都能更上一層樓、發展得更好。

    合影過程盧秀燕一一配合學生的要求擺拍，最多人合影時選比愛心等動作，也有人設計趣味團拍動作，盧秀燕也都配合演出，讓合影現場笑聲不斷。

    盧秀燕陪市長獎學生創意擺拍留念。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕陪市長獎學生創意擺拍留念。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播