打造北高雄科技副都心 岡山區都市計畫第三次通盤檢討案審議通過

岡山新行政中心跨區都市更新示意圖。（都發局提供）

高市府因應國家「大南方、大發展」政策，將岡山定位為北高雄「科技副都心」，市府都計委員會今（28）日審議通過「岡山都市計畫第三次通盤檢討」案，象徵北高雄科技廊帶進入全面整備與加速推動階段。

「岡山都市計畫區」位處路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區的核心樞紐。高雄副市長林欽榮表示，市府於聖森路以西規劃約30公頃產業園區，作為橋頭科學園區的產業後援及延伸基地，並與白埔產業園區南北呼應，構築更完整的半導體產業聚落。

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林欽榮說，區內也劃設約3公頃社會福利用地，提供社宅儲備及長照、托育與青創等多元公共服務使用；交通方面透過大德一路延伸銜接聖森路，直達岡山第二交流道。聖森產業園區區段徵收公益性評估已於去年完成審議，市府將配合本案通檢進度，加速推動聖森產業園區後續開發。

捷運TOD（大眾運輸導向發展）為岡山都市發展重要核心，本計畫區涵蓋RK1至RK3等三座捷運站，其中RK1岡山車站已於113年6月啟用，日均運量由初期約3100人次提升至最高約8600人次；捷運延伸至RK6工程也已啟動，RK1西基地招商順利完成，RK2及RK3捷運開發區已完成審議，合計約5公頃捷運開發區，預計可引入約7500居住人口。

高雄市都發局強調，岡山區第三次通盤檢討作業，市府持續推動公有土地活化與都市更新，岡山火車站周邊公有土地已劃定為都市更新地區，透過公辦都更導入商業機能，並補強停車供給。

此外，興建逾40年的岡山舊行政中心，採全國首創「跨區公辦都更」模式推動重建，都更計畫已於今年4月28日核定，新行政中心基地預計今年7月動工，各機關單位於今年8月搬遷至中繼辦公室，118年完工後，將有六大機關進駐機15新行政中心。

聖森產業園區現況圖。（都發局提供）

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