為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    打造北高雄科技副都心 岡山區都市計畫第三次通盤檢討案審議通過

    2026/05/28 18:42 記者葛祐豪／高雄報導
    岡山新行政中心跨區都市更新示意圖。（都發局提供）

    岡山新行政中心跨區都市更新示意圖。（都發局提供）

    高市府因應國家「大南方、大發展」政策，將岡山定位為北高雄「科技副都心」，市府都計委員會今（28）日審議通過「岡山都市計畫第三次通盤檢討」案，象徵北高雄科技廊帶進入全面整備與加速推動階段。

    「岡山都市計畫區」位處路竹科學園區、本洲產業園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區的核心樞紐。高雄副市長林欽榮表示，市府於聖森路以西規劃約30公頃產業園區，作為橋頭科學園區的產業後援及延伸基地，並與白埔產業園區南北呼應，構築更完整的半導體產業聚落。

    林欽榮說，區內也劃設約3公頃社會福利用地，提供社宅儲備及長照、托育與青創等多元公共服務使用；交通方面透過大德一路延伸銜接聖森路，直達岡山第二交流道。聖森產業園區區段徵收公益性評估已於去年完成審議，市府將配合本案通檢進度，加速推動聖森產業園區後續開發。

    捷運TOD（大眾運輸導向發展）為岡山都市發展重要核心，本計畫區涵蓋RK1至RK3等三座捷運站，其中RK1岡山車站已於113年6月啟用，日均運量由初期約3100人次提升至最高約8600人次；捷運延伸至RK6工程也已啟動，RK1西基地招商順利完成，RK2及RK3捷運開發區已完成審議，合計約5公頃捷運開發區，預計可引入約7500居住人口。

    高雄市都發局強調，岡山區第三次通盤檢討作業，市府持續推動公有土地活化與都市更新，岡山火車站周邊公有土地已劃定為都市更新地區，透過公辦都更導入商業機能，並補強停車供給。

    此外，興建逾40年的岡山舊行政中心，採全國首創「跨區公辦都更」模式推動重建，都更計畫已於今年4月28日核定，新行政中心基地預計今年7月動工，各機關單位於今年8月搬遷至中繼辦公室，118年完工後，將有六大機關進駐機15新行政中心。

    聖森產業園區現況圖。（都發局提供）

    聖森產業園區現況圖。（都發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播